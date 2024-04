L'EV sotto i 20.000 euro esiste già e si chiama Dacia Spring. Che prezzi!

C'è un traguardo al quale puntano diversi Costruttori, quel traguardo è un prezzo sotto i 20.000 euro, cifra che arbitrariamente la comunità internazionale giudica barriera spartiacque tra una citycar elettrica ancora di nicchia, e una citycar elettrica ''per tutti'' (per davvero). Ebbene, c'è chi quel traguardo lo ha già attraversato, visto che ora Dacia Spring è in vendita a partire da una soglia che il muro dei 20.000 euro lo distrugge proprio. Apre a breve (aprile) la campagna ordini di Spring 2024 (consegne entro l'estate 2024) e il listino è una piacevolissima sorpresa: tenetevi forte, si parte da 17.900 euro. E non finisce qui...

Nuova Dacia Spring, ok il prezzo è giusto

ULTRA-LOW COST Aggiornata nel design esterno (vedi anche gallery) e nei materiali e i contenuti tecnologici interni (l'invito è quello di riguardarsi la nostra video anteprima di febbraio), l'utilitaria full electric del marchio franco-rumeno del Gruppo Renault viene ora offerta perciò a un prezzo di partenza inferiore di -3.550 euro rispetto al più recente listino di Spring pre-restyling, che attaccava invece a 21.450 euro. Una volta che il nuovo piano incentivi entrasse in vigore (maggio 2024?), la porta di ingresso a Spring si abbasserebbe di una forbice tra i 6.000 euro (senza rottamazione) e i 13.750 euro (rottamazione usato Euro 4, Isee inferiore a 30.000 euro). Ecobonus incluso, i prezzi ''reali'' partirebbero quindi da un massimo di 11.900 euro a un minimo di 4.150 euro (!). Per un'auto che si chiama ''Primavera'', il prezzo di una... Vespa Primavera. Sì, d'accordo, anche l'autonomia è più o meno quella di uno scooter (220 km nel ciclo misto, che raggiungono i 300 km nel ciclo urbano). Ma se il proprio perimetro di azione è la città, e se alla ricarica ci prendi le misure, acquistando Spring si fa forse l'affare della vita.

Nuova Spring è nuova anche all'interno

SPRING CONFIGURATOR Come prima, due livelli di potenza: motore elettrico da 45 CV o da 65 CV, per un pelo più di brio. Due allestimenti rivolti ai privati, Expression ed Extreme, due configurazioni ad hoc anche per i professionisti, Business (società di car sharing) e Cargo (artigiani). A costare 17.900 euro è la entry level (ma l'equipaggiamento di serie non è poi così ''basic''), Dacia Spring 45 CV Expression. Ma anche se se si alza la posta, non si supera la fatidica ''quota ventimila''. Tranne in un caso, e solo di un soffio. Sotto il listino completo. Leggere per credere.

Dacia Spring 45 CV Expression: 17.900 euro chiavi in mano

chiavi in mano Dacia Spring 65 CV Expression: 18.900 euro chiavi in mano

chiavi in mano Dacia Spring 65 CV Extreme: 19.900 euro chiavi in mano



chiavi in mano Dacia Spring 45 CV Business: 19.200 euro chiavi in mano

chiavi in mano Dacia Spring 65 CV Business: 20.200 euro chiavi in mano

chiavi in mano Dacia Spring 45 CV Cargo: 18.900 euro chiavi in mano

chiavi in mano Dacia Spring 65 CV Cargo: 19.900 euro chiavi in mano

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/04/2024