Dacia Sandero, Sandero Stepway, Jogger MY24: più sicure e hi-tech

Incombe la direttiva cosiddetta UE GSR II, acronimo di New Vehicle General Safety Regulation, il nuovo pacchetto di norme di sicurezza obbligatorie che l'Unione Europea impone ai Costruttori a partire dal 7 luglio 2024, per tutti i veicoli di nuova produzione. Dacia si mette avanti coi lavori e anche sulla propria gamma termica entry level perfeziona l'equipaggiamento standard. Da aprile 2024, sia Dacia Sandero e Sandero Stepway, sia Dacia Jogger, aggiungono alla propria dotazione di serie un nuovo kit di sicurezza. Ma le novità dei rispettivi Model Year 2024 sono anche di ordine puramente tecnologico. In gallery, tre pratici specchietti riepilogativi.

Dacia Sandero

PIÙ ADAS Da primavera, anche le versioni base di Sandero, Sandero Stepway e Jogger vengono quindi dotate di ADAS come assistenza al mantenimento della corsia, avviso di deviazione dalla corsia, avviso di attenzione del conducente, sensori di parcheggio posteriori, sistema avanzato di frenata di emergenza con rilevamento pedoni e ciclisti, infine - forse, le due novità più interessanti di tutte - la predisposizione per alcolock, il dispositivo che rileva il tasso alcolemico del guidatore, e un registratore di dati (EDR, o Event Data Recorder) per ricostruire le dinamiche di un incidente. Esatto, è la famosa scatola nera, o black box che dir si voglia. Last but not least, sempre in ottemperanza alle nuove norme UE, le luci dei freni lampeggeranno rapidamente in caso di frenate molto brusche. Un nuovo pulsante sul cruscotto disattiva alcune funzionalità di assistenza durante la guida, ma i sistemi si ripristinano ogni volta che si avvia l'auto.

Dacia Sandero Stepway

SCORCIATOIA Su Sandero, Sandero Stepway e Jogger 2024 fa la sua comparsa lo speciale adesivo “Rescue QR Code” sul parabrezza e sul lunotto. Adesivo il quale, una volta scansionato, fornirà l’accesso al “libretto informativo di salvataggio” di Dacia. La soluzione è pensata per far risparmiare tempo alle squadre di emergenza, fornendo loro tutte le informazioni di cui hanno bisogno per estrazioni rapide e sicure in caso di incidente.

CONNETTIVITÀ Sicurezza, ma non solo. Su tutti i modelli interessati dall'aggiornamento, salgono a bordo nuove porte di ricarica USB-C: una montata nella parte anteriore (di serie), un’altra per i passeggeri posteriori (optional).

TOP DI GAMMA Su Sandero debutta il nuovo allestimento “Journey”, che rispecchia le specifiche “Extreme” già disponibili per Sandero Stepway: antenna Shark, cerchi in lega “Randia” da 16 pollici, accesso senza chiave, telecamera di retromarcia, supporto per smartphone rimovibile, divisori per il bagagliaio.

Dacia Jogger

DIGITAL JOGGER Dal 2024, Jogger Hybrid 140 beneficia di un nuovo quadro strumenti digitale da 7 pollici, pressochè identico a quello che adotta Dacia Duster di terza generazione. La Jogger elettrificata riceve inoltre la funzione E-Save, che consente al conducente di preservare una determinata quantità di carica nella batteria dell’auto, per utilizzarla successivamente durante il viaggio.

COLOR DACIA Disponibili su tutti e tre i modelli le nuove colorazioni Shale Grey e Cedar Green, mentre la vernice Safari Beige è un'esclusiva di Sandero Stepway.

RITOCCHINO? Aspettiamoci che il nuovo kit di sicurezza aumenti leggermente i prezzi di listino. In quale percentuale, lo sapremo soltanto ad aprile (o poco prima).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/02/2024