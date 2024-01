Nuova Dacia Duster: in Francia è già in vendita. Al prezzo di...

Ormai lo sappiamo: Dacia Duster è un fenomeno quasi sociale. Un successo che in 12 anni e due generazioni ha conquistato 2,2 milioni di acquirenti, di cui oltre 310.000 solo in Italia. Di anno in anno ha saputo scalare (letteralmente) le classifiche di vendita, collocandosi in posizioni più che soddisfacenti, considerando il segmento di appartenenza e dovendo far ''la lotta'' con una concorrenza decisamente ben equipaggiata. Eppure Dacia ha saputo costruirsi una solidissima reputazione negli ultimi anni e gran parte del merito è proprio da riconoscere al SUV (o fuoristrada?) che ha saputo assorbire le critiche e farne tesoro, tanto da essere oggi un veicolo di tendenza, come dimostra l'attesa per l'arrivo della nuova generazione. Fatte le dovute premesse, nuova Dacia Duster entra finalmente in vendita. Almeno, in Francia. E il prezzo di partenza tiene fede, in effetti, alle promesse.

IL PREZZO IN FRANCIA È DI... Dopo la presentazione in Portogallo (a cui ha preso parte il nostro Lorenzo), abbiamo imparato a conoscere abbastanza bene l'oggetto del desiderio. La maggior parte dei dettagli è stata lì svelata a cominciare dal design (più ''boxy'' e fuoristrada), passando poi per i contenuti tecnologici (aggiornati) e finendo con un'importante comunicazione per la gamma motori. Perché la grande novità per il 2024 è l'assenza di varianti a gasolio, per puntare sulla nuova generazione di motori a benzina e bi-fuel del Gruppo Renault. Come il turbo 3 cilindri da 1,2 litri da 130 CV con sistema mild hybrid da 48V, l'unica motorizzazione anche a trazione integrale, rigorosamente meccanica. O come la versione Hybrid 140, che adotta la stessa meccanica della Jogger. Dotata di un motore a 4 cilindri aspirato da 1,6 litri e 94 CV abbinato a due motori elettrici, di cui uno da 49 CV destinato alla trazione. Restava da conoscere il listino: in Francia, il prezzo parte da 19.690 euro (per la versione benzina-GPL), con le prime consegne previste già a marzo.

IN ITALIA DA GIUGNO Discorso ancora in standby, invece, per l'Italia. Qui il suo numeroso pubblico dovrà attendere qualche mese in più. Sebbene al momento non ci siano informazioni attorno al prezzo di commercializzazione, sappiamo che le prime consegne dovrebbero avvenire attorno al mese di giugno, e che la versione più accessibile dovrebbe costare meno di 20.000 euro. Dacia Italia ha semmai anticipato quali saranno gli allestimenti e come sarà costruita la gamma Duster per il nostro mercato. Il modello base sarà l'Essential, seguito dall'Expression come livello intermedio. Ai vertici della gamma, troveremo l'edizione Extreme, dedicata agli amanti del fuoristrada, e la versione Journey, orientata al comfort. Per i prezzi, come detto, ci sarà da aspettare: ve li comunicheremo noi.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 08/01/2024