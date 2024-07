Nuova Dacia Spring, è nuovo anche il feeling di guida? Prova video

Per un giorno, anzi per qualche ora soltanto, è stata ''l'auto elettrica di nome Primavera, che ti porti a casa al prezzo di una Vespa Primavera''. Poi gli ecoincentivi per le elettriche si polverizzarono ancor prima che fuori facesse buio e nuova Dacia Spring 2024 ritornò al suo prezzo originale. Che resta pur sempre il prezzo più accessibile tra tutte le auto elettriche in commercio (quadricicli esclusi). Dopo averla vista fuori e dentro (a primavera), ora è la volta di accendere il quadro (digitale), spostare la leva in posizione D e partire per una prima prova su strada. Clicca Play sulla foto di cover per il video del test drive (ma sfoglia anche la fotogallery e leggi la scheda tecnica, c'è dietro tanto impegno). In sintesi: quali nuove emozioni, seduti al volante, rispetto alla Spring prima maniera?

Nuova Dacia Spring, venne il momento del test drive

PER QUEST'ANNO, NON CAMBIARE

Dacia Spring 2024 non è figlia di un progetto tutto nuovo. Sotto il suo nuovo graziosissimo vestito si nasconde lo schema meccanico di Spring ante-restyling, quindi la medesima piattaforma cosiddetta CMF-A EV (di origine cinese) del Gruppo Renault-Nissan. Pure propulsori e batterie restano tali e quali: si può scegliere tra una potenza di 45 CV o di 65 CV, mentre non puoi scegliere il taglio di batteria, che è solo da 26,8 kWh, per un grado di autonomia (teorico) nel ciclo combinato di 225 km e di 305 km nel ciclo urbano e una ricarica che nel migliore dei casi si completa in 45 minuti (con caricatore in corrente continua da 30 kW in opzione). Eppure l'esperienza dinamica un po' cambia, e cambia in seguito a interventi ben mirati.

Ricarica batterie in 45 minuti (con caricatore da 30 kW)

Interventi allo sterzo, per esempio. Non solo il nuovo volante è di circonferenza maggiore (sin troppo?), dall'impugnatura più spessa (maggior senso di controllo) e finalmente regolabile (almeno) in altezza. La rotazione del nuovo volante beneficia ora di alcune modifiche alla taratura del servosterzo elettrico, sottoposto a revisione allo scopo di restituire maggiore precisione e un riallineamento più fluido e spontaneo in uscita da curve a raggio stretto. Risultato: in curva, Spring risulta un pelo più composta che non in passato, tuttavia lo sterzo rimane leggero. Sino a quando adotti un registro di guida morigerato, il feeling convince. Chiaro, lo sterzo di Spring non è lo sterzo di un'auto sportiva. Idem il telaio (con pseudo McPherson anteriori e ponte torcente al retrotreno), da non strapazzare, pena il sottosterzo. E chi si aspetta, dopotutto, telaio e sterzo sportivi da una citycar elettrica value for money? Senza contare che i nuovi cerchi da 15 pollici (65 CV), oltre che impreziosire la fiancata, alla stabilità in curva partecipano attivamente. Senza contare, infine, che Spring resta l'unica EV sotto la tonnellata: mica servono mille cavalli, per guizzare.

Feeling di guida più sincero rispetto al passato

SAFETY UPGRADE Più sicura di sé nel cambiare direzione, più sicura a tutto tondo. Una notizia è che Spring si adegua alla normativa europea sugli ADAS obbligatori (in vigore dallo scorso 7 luglio per tutti i modelli di nuova immatricolazione) e si equipaggia di serie di funzioni a lei prima sconosciute come frenata automatica d’emergenza urbana e periurbana con riconoscimento di veicoli, pedoni, ciclisti e moto, riconoscimento segnali stradali con avviso superamento limite di velocità, monitoraggio attenzione conducente, avviso superamento linea di corsia, ma anche mantenimento attivo in corsia. Una seconda notizia, è che tutti quanti gli ADAS puoi, a piacimento, pure escluderli: premi un apposito pulsante sulla plancia e non vieni più disturbato da continui beep (ma devi assumerti la massima responsabilità della tua condotta di guida).

ADAS obbligatori: spunta verde

Che altro segnalare? Il nuovo quadro strumenti digitale da 7 pollici (di serie su tutte), il nuovo display di infotainment da 10 pollici (software di navigazione non dei più fulminei, ma funziona bene), la nuova leva per la selezione della marcia avanti/indietro (addio, vecchia rotella, non ci mancherai!), infine la frenata rigenerativa, attivabile o escludibile a seconda delle proprie abitudini o preferenze. Non è invasiva: provi, e vedi l'effetto che fa. Poi scegli. Non solo guida: più capiente il bagagliaio (308 litri, per un volume superiore del +6% rispetto a prima), più capienti (33 litri complessivi) e intelligenti le soluzioni portaoggetti in abitacolo (il portabevande stampato in 3D, i furbi ganci YouClip, un brevetto Dacia). Dulcis in fundo, la funzionalità V2L (Vehicle to Load, di serie per Extreme) che consente di

utilizzare la batteria come fonte energetica per alimentare o ricaricare dispositivi elettrici esterni all’auto (come un

monopattino, una bicicletta a pedalata assistita o un barbecue elettrico): forse non essenziale, ma simpatica.

Nuova leva del ''cambio'' con funzione frenata rigenerativa integrata

Quale scegliere? Detto che il motore di partenza è mingherlino (Spring 45 Expression a partire da 17.900 euro), una combinazione intelligente potrebbe essere Spring 65 Expression (18.900 euro), ovvero motorizzazione ''strong'' e allestimento basic: non hai il display di bordo (Media Nav Live), ma puoi sempre utilizzare lo smartphone come infotainment (Media Control) tramite app, c'è anche apposito supporto sul cruscotto. Per il ''non plus ultra'', Spring 65 Extreme (19.900 euro): potenza (un po'), comfort (anche un po' di più di un po') e stile personale (e personale per davvero). In tutti i casi, come si può evincere, si resta sotto quota 20.000 euro. E tanto basta per fare di Spring sempre l'elettrica più intelligente sulla piazza. Almeno, per tutti gli utenti target. Che non sono pochi... Per esempio: tu quanti chilometri percorri al giorno?

Dacia Spring, l'elettrica più intelligente

DACIA SPRING ELECTRIC 2024

ELECTRIC 45 ELECTRIC 65 Lunghezza 3.701 mm Larghezza 1.583 mm Altezza 1.519 mm Passo 2.423 mm Bagagliaio 308/1.004 litri Peso a vuoto 976 kg 984 kg Motore elettrico sincrono a magneti permanenti Potenza 33 kW/45 CV 48 kW/65 CV Coppia 125 Nm 113 Nm Cambio assente Trazione anteriore Velocità massima 125 km/h Acc. 0-100 km/h 19,1 sec. 13,7 sec. Acc. 0-50 km/h 5,8 sec. 3,8 sec. Batteria ioni di litio, 26,8 kWh Consumo (WTLP combinato) 14,1 kWh/100 km 13,5 kWh/100 km Autonomia (WLTP) 225 km (combinato), 305 km (urbano) Prezzi da 17.900 euro da 18.900 euro

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/07/2024