Nuova Dacia Sandero Journey: citycar, low cost, superdotata

Si fregia da tempo del primato di automobile straniera più venduta sul mercato Italia e le ragioni sono tante, dal rapporto prezzo/qualità all'intelligenza (non artificiale) delle varie configurazioni interne. Dacia è il brand low cost per eccellenza, ma è determinata a liberarsi di quell'etichetta, rafforzando casomai il concetto di value for money. E un alto valore a (relativamente) pochi soldi è proprio ciò che esprime ora Dacia Sandero Streetway ''Journey'', nuovo allestimento non-plus-ultra della super popolare utilitaria del brand del Gruppo Renault. La filosofia rispecchia proprio la declinazione Journey di Duster nuova generazione: più eleganza, più comfort. Ma senza esagerare (altrimenti, addio value for money).

Sandero Journey, nuovo allestimento top di gamma

CASSETTA DEGLI ATTREZZI Pur conservando dunque lo spirito di essenzialità e concretezza proprie della filosofia Dacia, la composizione Journey (solo su Streetway, non su carrozzeria crossover Stepway) prevede una ricca dotazione di serie che include (in più, rispetto agli allestimenti Essential ed Expression) anche climatizzatore automatico, sistema di allerta angolo cieco, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con retrocamera, sistema keyless per aprire e avviare l’auto, specchietti laterali esterni neri, cerchi in lega da 16 pollici ''Randia'', antenna shark al tetto, soglie battitacco, divisori per vano bagagli, infine un accessorio come il supporto rimovibile per smartphone che è il marchio di fabbrica delle ''Dacia 4.0''. Come l'intera gamma Sandero MY24, anche Sandero Journey beneficia ovviamente di tutte le evoluzioni introdotte in ambito di sicurezza. Sei tinte di carrozzeria, di cui due inedite: il Verde Oxide e il Grigio Scisto (vedi foto).

Sandero Streetway Journey vista dall'interno

DA CATALOGO Non bastasse, è possibile integrare ulteriormente la dotazione pescando tra i (pochi) optional a richiesta. Come il Pack Techno, dal costo di 250 euro (con freno di stazionamento elettrico + sedile conducente regolabile in altezza + bracciolo anteriore con vano portaoggetti), o il Media NAV (sistema di navigazione con mirroring via cavo + 2 aggiornamenti gratuiti per 3 anni e mappa Europa Ovest), al prezzo di 400 euro.

VEDI ANCHE

L'antenna shark è di serie

MOTORI Anche nuova Sandero Streetway Journey è disponibile con le due motorizzazioni solite, ovvero il 3 cilindri 1.0 turbo benzina da 91 cv (sigla TCe 90), solo in abbinamento al cambio automatico a variazione continua CVT , oppure il medesimo 3 cilindri 1.0 turbo da 101 cv a duplice alimentazione benzina-GPL (ECO-G 100), in questo caso solo con cambio manuale a 5 marce.

Dacia Sandero Journey a benzina o a benzina/GPL

PREZZI Sandero Streetway Journey ordinabile da maggio 2024 a un prezzo di listino chiavi in mano di 16.700 euro in versione ECO-G 100 e di 17.550 euro in edizione TCe 90 CVT. A parità di motorizzazione, il sovrapprezzo rispetto all’allestimento Expression ammonta perciò a +1.000 euro. Promozioni? Non previste per politica aziendale. Coi nuovi incentivi 2024, semmai, il prezzo cala da -1.500 euro a -3.000 euro, a seconda della classe di omologazione dell'auto da rottamare. Calcolando un ecobonus di 2.000 euro e prendendo ad esempio la motorizzazione ECO-G 100, Dacia propone di dilazionare il pagamento di 14.700 euro tramite un finanziamento in 36 rate da 98 euro al mese (Tan 5,99 %, Taeg 7,81 %), dietro anticipo di 2.600 euro e prima di una rata finale di 10.688 euro. Se al termine del piano ti ritieni insoddisfatto, sei libero di restituire l'auto. Ma accade di rado.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/05/2024