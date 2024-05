BYD Seal U DM-i, il SUV plug-in è la BYD della svolta? Prova

Alla guida del primo modello BYD in Europa con tecnologia ibrida alla spina. Come funziona, quale autonomia in EV (e quanto costa)

Si chiama proprio così, BYD Seal U DM-i, ed è l’ultima novità nel panorama crossover della arrembante Casa auto cinese. Unisce tecnologia avanzata, spazio abbondante e un design pratico, proponendosi come una scelta ideale per chi necessita di un mezzo capiente e molto versatile. Dopo una carrellata di berline e SUV elettrici, Seal U DM-i è il modello del possibile cambio di passo BYD in Europa, vista la sua architettura ibrida plug-in e il conseguente ingresso in un segmento di mercato più competitivo e ''commestibile'' per la gran parte degli utenti. L'abbiamo provata nei dintorni di Roma, queste le nostre prime impressioni di guida.

BYD Seal U Dm-i: debutta il SUV cinese con motore plug-in hybrid

La vettura si presenta con dimensioni notevoli, con una lunghezza di 4,79 metri, che la rendono immediatamente imponente alla vista. Questa caratteristica la rende adatta a chi cerca spazio e comodità senza compromessi. Il design esterno della Seal U, pur richiamando nel nome la berlina Seal, si distingue nettamente per le sue linee più tradizionali e armoniose. Questo modello si allontana dal look seducente della berlina, adottando un approccio più classico e funzionale. Alcuni dettagli possono apparire un po' troppo conservatori, ma complessivamente l'estetica è piacevole e ben proporzionata. I sedili anteriori ventilati e riscaldabili offrono un elevato livello di comfort in ogni stagione, mentre il tetto apribile panoramico aggiunge una sensazione di spaziosità e connessione con l'ambiente esterno. La qualità dei materiali utilizzati nell'abitacolo, insieme alla cura degli assemblaggi, contribuisce a creare un ambiente raffinato e accogliente, degno di una vettura di categoria superiore.

BYD Seal U Dm-i: il design moderno dello sport utility asiatico

A TUTTO SCHERMO Entrando nell’abitacolo, la cura dei dettagli è immediatamente evidente. La qualità dei materiali è elevata, con plastiche morbide al tatto e assemblaggi precisi che conferiscono un senso di solidità e durata. La plancia centrale è un elemento di grande impatto visivo, dominata da un grande schermo touch che può ruotare di 90 gradi, permettendo una visualizzazione sia orizzontale che verticale. Un gioco elettronico un po' inutile, a mio parere. Nella versione base Comfort, lo schermo misura 12,8 pollici, mentre nella più avanzata versione Design raggiunge i 15,6 pollici. Questo dettaglio non solo migliora l’estetica del cruscotto, ma anche l'usabilità del sistema multimediale, che si è dimostrato reattivo e intuitivo durante la mia prova. Il cruscotto digitale da 12,3 pollici è un altro elemento che contribuisce alla modernità della Seal U, fornendo informazioni chiare e ben leggibili. La versione Design aggiunge anche un head-up display, che proietta le informazioni essenziali sul parabrezza, migliorando la sicurezza e la comodità del conducente, permettendo di mantenere lo sguardo sulla strada.

BYD Seal U Dm-i: il ponte di comando hi-tech del SUV

Uno dei punti di forza della BYD Seal U è senza dubbio la praticità. L’abitacolo è spazioso, offrendo ampi centimetri sia in larghezza che in altezza, garantendo comfort a tutti i passeggeri. I sedili sono ben progettati per lunghe percorrenze, offrendo un supporto adeguato e numerose regolazioni per trovare la posizione di guida ideale. Il bagagliaio è altrettanto generoso: con 552 litri di capacità, espandibili a 1.440 litri abbattendo i sedili posteriori, offre una soluzione ideale per chi deve trasportare carichi voluminosi. L'accesso al baule è reso semplice e comodo grazie a un portellone elettrico, che facilita le operazioni di carico e scarico. Un altro aspetto interessante della Seal U è l’attenzione dedicata alla connettività e alla ricarica dei dispositivi elettronici. Sono presenti quattro prese USB-C: due anteriori, abilmente nascoste nel vano portaoggetti dietro la consolle centrale, e due posteriori per i passeggeri. Inoltre, per la versione più lussuosa, sono disponibili due piastre di ricarica wireless per i cellulari, una comodità che rende i viaggi ancora più confortevoli e tecnologicamente avanzati.

BYD Seal U Dm-i: gli interni spaziosi ed eleganti

SICURA E CONNESSA La sicurezza è un altro pilastro della BYD Seal U. Questo modello è equipaggiato con numerosi sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, progettati per rendere ogni viaggio più sicuro. Tra questi, troviamo il sistema di mantenimento della corsia, il cruise control adattivo, il riconoscimento dei segnali stradali e la frenata automatica d'emergenza. Questi sistemi lavorano in sinergia per offrire un’esperienza di guida serena e protetta, riducendo il rischio di incidenti e facilitando la gestione del veicolo in diverse situazioni di traffico. La BYD Seal U non si limita a essere un veicolo pratico e sicuro, ma è anche attenta all’ambiente. Essendo un'auto ibrida plug-in, contribuisce a ridurre le emissioni di CO2 e l'inquinamento acustico, caratteristiche sempre più apprezzate in un contesto di crescente sensibilità ecologica.

Il nuovo SUV ibrido plug-in di segmento D segna un traguardo storico per la casa automobilistica: è il primo modello in Europa a sfruttare la rivoluzionaria tecnologia Super DM. Questo avanzato sistema privilegia la guida elettrica, promettendo consumi ridottissimi e un’efficienza energetica straordinaria. Il cuore del veicolo è un motore a benzina da 96 kW, supportato da due potenti propulsori elettrici: uno da 150 kW sull'asse anteriore e l'altro da 120 kW su quello posteriore.

BYD Seal U Dm-i: il motore plug-in hybrid del SUV cinese

OTTIMA AUTONOMIA IN ELETTRICO Il tutto è alimentato da una batteria BYD Blade da 18,3 kWh, dotata di tecnologia di riscaldamento a impulsi che migliora l'efficienza del riscaldamento del 10%. L'autonomia in modalità totalmente elettrica è di circa 70 km, secondo il ciclo WLTP, rendendo questo SUV ideale per gli spostamenti quotidiani in città senza emissioni. E quando è il momento di ricaricare, il caricatore di bordo rapido in corrente continua da 18 kW permette di passare dal 30 all’80% di carica in 35 minuti. Non un grande risultato, a dir la verità.

Partiamo in modalità elettrica, che è la principale caratteristica di questo sistema Dual Mode. Infatti, il produttore assicura che, con un serbatoio da 60 litri, si può raggiungere un'autonomia complessiva di oltre 1.000 chilometri. Decido di sfruttare solo la batteria, dopo aver conservato il 25% di carica con la funzione Save, per usarlo eventualmente più tardi. Dopo aver percorso poco meno di 70 chilometri con il 75% di energia disponibile, il sistema passa automaticamente alla modalità ibrida.

BYD Seal U Dm-i: uno sport utility molto confortevole su strada

BALLA UN PO' Il comfort delle sospensioni e l'insonorizzazione sono di altissimo livello, anche a velocità autostradale. Il peso dell'auto, circa 1.900 chili nella versione Boost, si fa sentire nei trasferimenti di carico quando si decide di accelerare in curve strette, ma questa non è la guida ideale per un SUV progettato per viaggi familiari in totale relax. Nel complesso la dinamica di guida mi è parso l'elemento meno riuscito: sterzo poco preciso, tendenza eccessiva a rollio e beccheggio e pedale del freno con corsa piuttosto lunga. Niente che vi metterà in ''pericolo'', però in questo la concorrenza europea resta - per ora - di gran lunga superiore. Lato consumi, l'ho guidata per circa 70 km tra autostrada, strade extraurbane e città. A fine test ho registrato una media di 6,1 l/100 km. Non è male, avremo una panoramica più ampia quando potremo provarla a lungo e a fondo in redazione.

BYD Seal U Dm-i: il display centrale da 12,8'' o 15,6'' può ruotare in orizzontale o verticale

Da giugno, le versioni Boost e Design saranno disponibili sul mercato, con prezzi che partono rispettivamente da 39.800 euro e 47.800 euro. La versione Comfort arriverà nei listini solo dopo l’estate. E attenzione, perché le prime due versioni saranno soggette agli incentivi governativi non appena il provvedimento entrerà in vigore. Il costruttore afferma che la Boost emette 21 g/km e la Design 26 g/km. Le batterie al litio-ferro-fosfato permettono una capacità di ricarica di 11 kW in corrente alternata trifase e di 18 kW in corrente continua. Per essere un SUV di segmento D ibrido plug-in, il prezzo è realmente molto competitivo.