BYD in grande spolvero a Ginevra 2024: ecco le novità al Salone dell'Auto

Il costruttore asiatico approfitta della kermesse elvetica per mostrare il suo potenziale in fatto di lusso, tecnologia e innovazione. E lo fa con modelli molto interessanti

I cinesi di BYD scendono in campo al Salone dell’Auto di Ginevra 2024 e lo fanno mettendo sul campo nuovi modelli che andranno a completare entro breve la gamma che è già in listino sul mercato europeo. Infatti, alla Dolphin, alla Atto 3, alla Seal, alla Han e alla Seal U, si aggiungeranno presto il rinnovato SUV elettrico a sette posti Tang, il lussuoso van DENZA D9, il SUV con tecnologia plug-in hybrid Seal U DM-i e lo sport utility di grandi dimensioni YANGWANG U8. Tanto per capirci, DENZA e YANGWANG sono due sub-brand di BYD, che propongono modelli premium e che secondo i piani dei cinesi dovranno rivaleggiare con i più quotati marchi europei. Ma adesso andiamo a conoscere quattro protagonisti della kermesse svizzera con una breve descrizione.

BYD Tang: il SUV si rinnova e debutta in Europa al Salone dell'Auto di GinevraSPORT UTILITY BEV RINNOVATO BYD ha rinnovato completamente il modello di successo a sette posti, a trazione integrale e completamente elettrico BYD TANG. L'E-SUV offre praticità e comfort per viaggi “green” con una ricarica rapida, un'autonomia estesa fino a 530 chilometri (WLTP combinato) e prestazioni potenti. Dopo il successo del suo predecessore, lanciato nel 2022, BYD TANG si presenta con un design rinnovato che combina eleganza e dinamismo in un veicolo capace di trasportare sette adulti. Gli interni sfruttano materiali e lavorazioni di lusso, con rivestimenti in pelle nappa, finiture pregiate e tanta tecnologia per comfort e sicurezza. La capacità del baule va da 640 a 1.655 litri.

BYD Tang: la plancia di comando dello sport utility elettricoTECNOLOGIA DI ULTIMA GENERAZIONE Al centro dell'abitacolo si trova lo schermo multimediale rotante da 15,6 pollici, inoltre, l'App BYD consente di avere sempre una panoramica completa del SUV. BYD Tang è dotato di due motori da 380 kW che forniscono la trazione integrale elettrica quando viene richiesta. L’autonomia dichiarata nel ciclo combinato WLTP è di 530 km grazie a una batteria da 108,8 kWh ricaricabile tra il 30% e l'80% in soli 30 minuti grazie alla ricarica in corrente continua fino a 170 kW. Il caricatore interno del Tang BYD è da 11 kW AC trifase.

BYD Seal U DM-i: il SUV cinese adesso anche con tecnologia plug-in hybridARRIVA CON MOTORE PLUG-IN HYBRID Fa il suo debutto europeo anche il SUV BYD Seal U DM-i ovvero la variante con powertrain plug-in hybrid del già noto Seal U. Lo spazioso e sofisticato SUV ibrido PHEV di segmento D, è il primo veicolo BYD in Europa a utilizzare la tecnologia Super DM del brand cinese, che privilegia la guida elettrica con consumi ed efficienza energetica molto bassi. Lo sport utility asiatico è caratterizzato da un frontale distintivo, da linee complessive che conferiscono una forte presenza scenica su strada. Gli interni hanno un'impronta premium con molte caratteristiche di design ispirate all'oceano. I rivestimenti in pelle ecologica offrono raffinatezza e comfort. I sedili sono dotati di poggiatesta anteriori e posteriori integrati.

BYD Seal U DM-i: cockpit digitale con display infotainment rotanteINTERNI CONFORTEVOLI E HI-TECH La console centrale “Ocean-heart” è dotata di un touchscreen full LCD da 15”6 ruotabile. Ci sono anche gli aggiornamenti OTA, un sistema audio Infinity, comandi vocali e ricarica wireless per lo smartphone. Le generose dimensioni del veicolo (4,78 metri di lunghezza) permettono di accogliere cinque adulti con una capacità del bagagliaio da 552 a 1.440 litri quando entrambi gli schienali sono ripiegati. La tecnologia PHEV studiata da BYD integra il motore endotermico, il sistema ibrido elettrico, una batteria “Blade” su misura e il caricatore di bordo AC/DC. Il sistema ibrido, che costituisce il cuore dell'auto, privilegia la trazione EV con una minore dipendenza dal motore a combustione interna per ottenere un consumo di carburante ridotto. Il BYD SEAL U DM-i può essere equipaggiato con un caricatore di bordo rapido in corrente continua da 18 kW che permette di rigenerare la batteria dal 30 all’80% in 35 minuti. Inoltre, è equipaggiato con il sistema VTOL, che consente di ricaricare dispositivi esterni o di alimentarli con la batteria dell’auto.

MONOVOLUME FIRST CLASS Fondata nel 2010, DENZA, la joint venture tra BYD e Mercedes-Benz, è un marchio premium che produce veicoli molto raffinati e a Ginevra fa sfilare sul tappeto rosso il VAN D9, che accompagna un altro modello in anteprima europea, il SUV N7. Ma torniamo al lussuosissimo D9, che si ritaglia uno spazio tutto suo grazie a design e tecnologia di bordo allo stato dell’arte. Si tratta di una monovolume a sette posti che combina una sensibile eleganza e un'artigianalità di alto livello con una struttura dinamica e muscolosa.

DENZA D9: gli interni premium della grande monovolume cineseUN SALOTTO SU QUATTRO RUOTE... DI LUSSO L'interno del DENZA D9 emana un'atmosfera high-tech, con il grande touchscreen al centro della console e dell'abitacolo avvolgente, oltre agli schermi multimediali posteriori per l'infotainment dei passeggeri e ai sistemi audio Dynaudio. DENZA D9, dispone di tre file di sedili regolabili e ripiegabili in configurazione 2+2+3, con ventilazione delle poltroncine e funzione di massaggio, offrendo un ampio spazio per le gambe e un notevole volume per i bagagli grazie al passo extra-lungo di 3,11 metri. Il DENZA D9 ha l’obiettivo di essere un veicolo in stile limousine ideale per i viaggi top class, sia per lavoro sia in famiglia. DENZA offre due opzioni di propulsione per il suo VAN: la piattaforma 100% elettrica BYD e-Platform 3.0 (che sarà la prima a essere lanciata in Europa con un'autonomia di 600 km) e la piattaforma ibrida BYD DM-i, che sarà lanciata in Europa in un secondo momento. Entrambe le piattaforme si avvalgono della batteria LFP “Blade” ad alta efficienza.

YANGWANG U8: il maxi SUV elettrico può galleggiare e girare su sé stessoSUV CON TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA Per il debutto delle tecnologie YANGWANG in Europa, al Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra BYD utilizza lo YANGWANG U8, un nuovo SUV possente, capace di prestazioni fuoristrada estreme, già lanciato in Cina. I modelli YANGWANG incorporano due tecnologie fondamentali: la piattaforma e⁴ e il sistema di controllo intelligente della carrozzeria DiSus. La e⁴Platform di BYD è la prima architettura tecnologica a quattro motori indipendenti prodotta in serie al mondo, un progresso rivoluzionario che stabilisce un nuovo standard di sicurezza e prestazioni del veicolo. Questa tecnologia consente una precisione senza precedenti nella gestione di ciascuna ruota. Il sistema di controllo intelligente della carrozzeria BYD DiSus è un'altra innovazione proprietaria, che migliora l'agilità, la sicurezza e la compatibilità del veicolo in vari tipi di guida. Sviluppato da BYD, riduce il rischio di ribaltamento, riduce al minimo lo scuotimento degli occupanti durante le curve ad alta velocità, le accelerazioni e le frenate, e grazie alla regolazione totale delle sospensioni distribuisce la pressione idraulica a tutte e quattro le ruote.

YANGWANG U8: l'abitacolo spazioso e di lusso dello sport utility asiaticoGALLEGGIA E GIRA DI 360° DA FERMO Tutta tecnologia che troviamo a bordo del SUV YANGWANG U8, che si presenta come un modello premium dal design muscoloso, ma che si distingue per un’altra caratteristica unica e cioè quella di impermeabilità e sigillatura della carrozzeria con grado di protezione IP68, che consente al veicolo di galleggiare sull'acqua per brevi periodi. Inoltre, grazie ai quattro motori che controllano in modo indipendente la coppia di ciascuna ruota, ogni lato può essere girato nella direzione opposta, con la possibilità di ruotare il SUV di 360 gradi sul posto. La piattaforma e4 per lo YANGWANG U8 può essere configurata sia come veicolo elettrico al 100% sia come ibrido plug-in. La versione ibrida ha un'autonomia dichiarata impressionante di 1.000 km, mentre quella puramente elettrica di 180 km.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/02/2024