BYD Seal U, mancavi solo tu. Che effetto fa alla guida il SUV? Il test

Non ho mai guidato una cinese fresca di debutto (a scanso di equivoci: una cinese, almeno, costruita in Cina e con marchio cinese appiccicato addosso), accetto con piacere che a fare da testimone al mio battesimo del Drago sia BYD Seal U, modello che in Italia si aggiunge alla già quadrupla gamma BYD (composta da Dolphin, Atto 3, Seal e Han, già da noi tutte provate). Modello che appartiene a una categoria per la quale non vado matto, quella dei SUV di medio grandi dimensioni, ma che riconosco abbia anche il suo ''perché''. Sì, anche un SUV 100% elettrico, che è una delle specialità di BYD: il suo ''perché'' è semmai, in questo caso, più arzigogolato, dipende da più fattori mescolati insieme (bla, bla, bla). Pronti, partenza... BYD.

BYD Seal U, quinto modello per l'Europa della gamma BYD

Due considerazioni preliminari sul brand, altrimenti si stenta a comprendere la reale portata storica del recente (2023) ingresso sul nostro mercato di un'aziendina che, se l'auto elettrica è un pianeta a sé, su quel pianeta occupa tanta superficie quanto un continente. Meglio, come la superficie di tutti gli oceani messi insieme. Dal 2023 è primo Costruttore al mondo di auto elettriche, per un sorpasso clamoroso ai danni dell'ex leader Tesla. Da ben prima, Build Your Dreams è un super Costruttore dalla A alla Z: nessun fornitore, tutto viene costruito in-house, tranne i pneumatici. Dal 2024 ha pure una sua nave cargo, BYD Explorer NO.1, per spedire le sue auto in giro per il mondo: presto avrà una flotta intera. Oggi, al bar, nomini BYD e ti guardano strano. Ma sospetto che a partire dall'estate, dopo Euro 2024 (manifestazione della quale è sponsor), la notorietà di BYD crescerà in modo esponenziale. Al bar e, forse, pure sulle strade.

BYD Seal U, design... oceanico

BYD Seal U è un SUV segmento D (misura 4 metri e 78 di lunghezza: vedi scheda tecnica), terzo modello BYD della collana ''Ocean Aesthetics'' (da qui il nomignolo di Foca, più la U che sta ovviamente per Utility), dal look che per la verità non ha nulla di eccezzziunale veramente, ma che nel complesso lascia un'impressione più che buona. Proporzioni naturali tra cofano, abitacolo e codona, un musetto minimal dalla ''bocca cucita'', ma ben decorato dai taglienti fari a LED e dalle (finte) prese d'aria laterali con doppio listello orizzontale. Vista di tre quarti anteriore, mi ricorda un po' una Porsche Cayenne. Vista di lato, più un SUV Hyundai-Kia. Vista da dietro, infine, annuso affinità coi SUV Gruppo VW (mie opinioni). Dopotutto, il chief designer BYD è tale Wolfgang Egger, (anche) ex designer Audi e Lambo. Non esattamente un rookie del settore, insomma. E BYD Seal U non è di certo un SUV anonimo, per quanto non così... estroverso: quando ne vedrai i primi esemplari pascolare alle stazioni di ricarica, non griderai ad un miracolo del genio umano, ma allo stesso tempo non ci troverai alcun difetto vero e proprio. ''Face control'': superato.

Fari posteriori LED a tutta larghezza

Mi siedo al volante, mi guardo intorno e prendo nota sia di un arredamento moderno e di buon gusto, ben farcito di accessori hi-tech ma senza cadere nella tentazione di soluzioni troppo stravaganti, sia di un buono spazio per persone e oggetti. Davanti (ampi portaoggetti, due piastre per la ricarica a induzione dello smartphone), come dietro. Anzi, soprattutto dietro: pavimento piatto, passo lungo (2 metri e 76), carreggiata larga (1,63 metri da mozzo ruota a mozzo ruota), schienali leggermente inclinati, insomma stai in poltrona proprio. BYD Seal U è alto da terra (ahimé non ho la misura: si avvicina ai 20 cm), ma l'accesso è agevole grazie all'ampia sezione delle portiere. Agevole anche armeggiare con gli oggetti riposti nel bagagliaio, che ha una capacità nella media del segmento (552 litri di minima) e che ha una soglia di carico larga, piatta e ad ''altitudine'' più che accettabile.

Interni hi-tech e ben spaziosi

IL MADE IN CHINA 4.0 Bene la posizione di guida alta e bene la visibilità anteriore e periferica, nonostante il lunotto posteriore sopraelevato, sottile ed inclinato. Spunta verde anche per la qualità dei materiali: a un primo esame tattile e visivo, sedili, cruscotto, tunnel, interni porta sembrano imbottiti con plastiche, pellami e metalli che dureranno nel tempo, oltre che di aspetto e consistenza gradevole. Non c'è più il made in China di una volta.

Maxi display ''rotante''

E TU MI FAI GIRAR... Ho lasciato per ultima l'arma segreta: è il super display centrale dalle dimensioni di un televisore (12,8 pollici o 15,6 pollici, a seconda), dalle mille mila funzioni per le quali non mi sembra il caso di scendere nei dettagli, ma soprattutto dall'intelaiatura che ruota su se stessa di 90 gradi. Tramite pulsante sul volante, oppure manualmente, il display passa da orizzontale a verticale e viceversa. Io personalmente preferisco la modalità in orizzontale: il mio indice destro raggiunge meglio tutte le icone (gigantesche pure loro), inoltre ho la visuale libera (in verticale, la cornice superiore a me disturba un po' lo sguardo mentre curvo a destra). Connessione 4G? C'è. Apple CarPlay e Android Auto? C'è. Aggiornamenti over-the-air? C'è. Comandi vocali (Hi, BYD!): c'è. Curiosamente, il bel quadro strumenti digitale da 12,3 pollici manca casomai di una funzione di personalizzazione grafica: una sola schermata standard, se ne esiste un'altra, allora recito il mea culpa, proprio non la trovo.

VEDI ANCHE

Il cockpit digitale da 12,3 pollici

BYD Seal U si chiama quasi uguale alla berlina Seal, ma è un prodotto diverso, anche tecnicamente. C'è la tecnologia BYD Blade Battery (celle sottili e allungate a forma di ''lama'', niente cobalto bensì il fosfato di ferro di litio come materiale catodico, che aumenta durata, sicurezza e stabilità termica a fronte di una buona densità energetica), ma non la soluzione del pacco batteria dalla funzione pure ''strutturale''. C'è la trazione anteriore anziché posteriore. C'è invece la tecnologia di costruzione ''8-in-1'' per ridurre peso e ingombri de gruppo motore-trasmissione. Motore che consiste in un'onesta unità da 160 kW (218 cv) e 310 Nm, la cui centralina elettronica di controllo imprime un carattere abbastanza dolce (ne parlo tra poco).

Due taglie di batteria

MID-LONG RANGE Due pacchi batterie di dimensioni energetica progressivi, da 71,8 kWh e 420 km di autonomia dichiarati BYD Seal U Comfort), o 87 kWh e 500 km di autonomia (BYD Seal U Design, come l'esemplare del test drive). In circa 150 km di guida, ovviamente non ho modo di verificare i dati di omologazione: posso semmai garantire che sì, anche guidando in autostrada, il consumo medio di energia è rimasto a cavallo dei 20 kWh/100 km, come da ''contratto''.

Quattro driving mode, da Normal a Sport, passando per Eco (e una modalità per superfici a bassa aderenza, di cui non ricordo il nome): sinceramente, tra un driving mode e l'altro, io registro differenze minime. In Sport si appesantisce un po' il volante, stop. Ma al piede, il feeling è sempre lo stesso. Idem la funzione di modulaggio della frenata rigenerativa: intensificandola tramite apposita levetta, in rilascio percepisci solo un briciolo di resistenza in più, ma la guida ''one pedal'' è altra cosa (e non riprodurla, sembra proprio sia una precisa scelta di BYD). Assistenti di guida (ADAS), ne abbiamo? Sì, compresa la funzione di guida semi-autonoma livello 2 in autostrada: lavora un gran bene, l'Autopilot Tesla non è poi così distante.

Sportivo no, molto comodo sì

DI LUI TI PUOI FIDAR In Normal o in Sport, col ''freno motore'' attivo oppure no, hai già capito che Seal U è un SUV che non ha alcuna velleità agonistica. Anche affrontando una rampa autostradale più rapidamente del solito per vedere l'effetto che fa, la forza centrifuga alla quale sono sottoposte le sue due tonnellate abbondanti di peso, la senti tutta. BYD Seal U è invece un saggio ''comfort SUV'': telaio (McPherson anteriore, Multlink posteriore), sterzo, logiche della curva di coppia, tutto è calibrato su un registro ''soft''. Quello sul quale, mi immagino, si sintonizza ad esempio il padre di famiglia mentre porta moglie e figli al mare (li accompagna, ricarica e torna in città). Beninteso: non è Seal U-sain Bolt, ma non è manco un SUV che batte la fiacca (0-100 km/h in 9,3 secondi). È un SUV dal comportamento sincero, prevedibile e rilassante. Adatto a chi ha la testa sulle spalle, è attirato dalla propulsione elettrica e subisce il fascino dell'auto esotica, ma che restituisce in fin dei conti un'esperienza molto... occidentale.

BYD Seal U in vendita in Europa da febbraio 2024, prezzi di listino (i prezzi in Germania: non è detto che in Italia non vengano di poco ritoccati, per eccesso o per difetto) di 41.990 euro per la entry level Comfort (che di sicuro prende gli incentivi) e di 44.990 euro per la top di gamma Design (che forse gli incentivi non li prende). In entrambi i casi, garanzia completa del produttore di 6 anni/150.000 km, di 8 anni/200.000 km sulle batterie (fino al 70% della capacità), infine (un dettaglio non indifferente) di 8 anni/150.000 km sul motore elettrico. Un momento: BYD Seal U parte da una soglia molto simile a quella di Tesla Model Y. Che è tutta un'altra auto, ok, un paragone non ha senso. O forse, invece, ha senso? Ora rifletto su un possibile duello a distanza...

BYD Seal U vs Tesla Model Y: perché no...

BYD SEAL U

Lunghezza 4.785 mm Larghezza 1.890 mm Altezza 1.668 mm Passo 2.765 mm Bagagliaio 552 - 1.440 litri Peso o.d.m. 2.020 kg (Comfort), 2,147 kg (Design) Motore elettrico sincrono a magneti permanenti Potenza 160 kW (218 cv) Coppia 310 Nm (C), 330 Nm (D) Trazione anteriore Velocità massima 175 km/h Acc. 0-100 km/h 9, 3 sec. (C), 9, 6 sec. (D) Batteria 71,8 kWh (C), 87,0 kWh (D) Autonomia (WLTP combinata) 420 km (C), 500 km (D) Consumo (WTLP combinato) 19,9 kWh/100 km (C), 20,5 kWh/100 km (D) Potenza di carica ( alternata ) 11 kW CA (trifase) Potenza di carica ( continua ) 115 kW (C) / 140 kW (D) Tempo di ricarica (SOC 30-80%) 27 min (C) / 28 min (D) Prezzi 41.990 euro (C), 44.990 euro (D)

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/01/2024