La prova di Alfa Romeo Junior Speciale: l'Urban SUV nei dettagli, come va e quanto consuma

Nei suoi 4,17 metri di lunghezza, l’Alfa Romeo Junior si merita in pieno il nome che le è stato dato poiché è il modello di accesso a tutta la gamma. Un SUV compatto, che apre le porte della famiglia del costruttore italiano, ma solo per le misure, poiché tecnologia, piacere di guida e stile restano un marchio di fabbrica.

Abbiamo guidato la versione con motore 1.2 hybrid in allestimento “Speciale”, scopriamo insieme ogni dettaglio, dal design, agli interni al motore, a come va, fino al prezzo di listino.

Alfa Romeo Junior Hybrid Speciale: la prova dell'Urban SUV con motore da 136 CV

L'Alfa Romeo Junior Speciale incarna lo spirito sportivo e distintivo della casa del Biscione con tratti moderni, ma ispirati alla sua storia. Il frontale presenta un look un po’ elaborato ma aggressivo con fari Matrix LED affilati e un’ampia griglia, mentre il logo Alfa Romeo è ricavato direttamente nello stampato plastico, una scelta coraggiosa che inizialmente non convinceva ma che aggiunge modernità.

Alfa Romeo Junior Hybrid Speciale: una linea moderna e dinamica

Look sportivo e contemporaneo

Le linee compatte e atletiche del SUV si arricchiscono con dettagli esclusivi. I parafanghi muscolosi e le minigonne con finitura rossa accentuano il dinamismo del design, mentre i loghi esterni in nero opaco e i cerchi in lega leggera da 18” a tre petali rafforzano l’identità sportiva. La parte posteriore presenta una fascia nera che incorpora i fari a LED, dettaglio che sovraccarica la silhouette del SUV, ma viene ben bilanciato dalla piacevole colorazione grigia con tetto nero a contrasto.

Il design in pillole:

Fari Marix LED

Logo ricavato nello stampato plastico

Finiture esterne in nero opaco

Cerchi in lega leggera 18”

Carrozzeria bi-color

Alfa Romeo Junior Hybrid Speciale: la mascherina con il Biscione ritagliato nella plastica

L’abitacolo dell’Alfa Romeo Junior Speciale non tradisce le aspettative: materiali pregiati e dettagli sportivi la rendono una piccola opera di design.

Alfa Romeo Junior Hybrid Speciale: il ponte di comando dello sport utility compatto

Sedili racing e rivestimenti pregiati

I sedili sportivi Sabelt opzionali, con regolazione elettrica lato guida, calzano a pennello sul corpo e regalano un’estetica da vera sportiva. Solo la fascia centrale dello schienale, molto imbottita, da un po’ fastidio, ma è questione di abitudine.

Alfa Romeo Junior Hybrid Speciale: i sedili sportivi opzionali della Sabelt

I rivestimenti in Alcantara e vinile con cuciture a contrasto e il logo ricamato sui poggiatesta completano l’atmosfera racing. L’Alcantara è replicata su parte del volante, della plancia e della console centrale per sottolineare la sportività della Junior.

Anche la cornice del quadro strumenti, ispirata al classico ''cannocchiale'' Alfa Romeo, aggiunge un tocco di tradizione. Peccato per la grafica moderna del display TFT da 10,25”: sarebbe stato più appagante avere sotto gli occhi un cruscotto dal tocco retrò come sulla Tonale.

Alfa Romeo Junior Hybrid Speciale: il cruscotto a ''cannocchiale'' tipico dei modelli di Arese

Invece, ci sono altri dettagli gustosi, come le bocchette di ventilazione ai lati della plancia con il biscione illuminato nel pomello di regolazione.

Sportiva con qualche riserva

Tuttavia, alcune economie di scala si notano nei materiali delle portiere posteriori, dove rimane a nudo tanta plastica rigida. Un rivestimento in tessuto tecnico come davanti avrebbe giustificato meglio la filosofia “premium” della Casa di Arese.

Inoltre, ci sono altri elementi un po’ sottotono come la levetta del cambio, e le leve di tergicristallo e devioluci, che sono già a bordo di altri modelli Stellantis. Ma a dirla tutta, gridano vendetta anche le palettine in plastica del cambio dietro al volante. I due maxi paddle metallici in stile Giulia o Stelvio avrebbero innalzato la sportività della Junior senza dubbio.

Alfa Romeo Junior Hybrid Speciale: il bagagliaio da 415/1.280 litri

Baule capiente e portellone elettrico

Infine, lo spazio per i passeggeri posteriori è ridotto, ma il bagagliaio da 415 litri (espandibile a 1.280 litri) offre praticità con piano di carico regolabile e portellone elettrico.

La Junior Speciale vanta un avanzato sistema di infotainment e una dotazione di sicurezza di livello. Il display touchscreen da 10,25” con connettività web offre un’esperienza intuitiva, supportata da Bluetooth, assistente vocale e quattro prese USB-A+C.

Alfa Romeo Junior Hybrid Speciale: il touchscreen da 10,25'' del sistema infotainment

Rimangono alcuni comandi analogici

Il climatizzatore mantiene i comandi fisici separati per una gestione immediata, mentre il selettore Drive Mode DNA permette di personalizzare la guida.

Sul fronte sicurezza, l’Alfa Romeo Junior Speciale sfiora la guida semi-autonoma di livello 2. Aggiungendo il Tech Pack opzionale si ottiene anche il monitoraggio dell’angolo cieco, per una protezione completa.

Motore 3 cilindri, 1,2 litri, turbo benzina, mild hybrid Potenza 136 CV Coppia 230 Nm Velocità 206 km/h 0-100 km/h 8,9 secondi Cambio Automatico a doppia frizione, 6 rapporti Trazione Anteriore Dimensioni 4,17 x 1,78 x 1,54 m Bagagliaio da 415 a 1.280 litri Peso 1.305 kg Prezzo da 31.900 euro

Al volante, l’Alfa Romeo Junior Speciale offre una dinamica piacevole, grazie a un assetto ben bilanciato e a un motore efficiente.I 136 CV di potenza massima, con i 29 CV dal motore elettrico nel cambio, garantiscono un bel piacere di guida complessivo. Anche i 230 Nm di coppia regalano una spintaprogressivae reattiva.

Il cambio automatico e-DCT a 6 rapporti lavora in sintonia con la propulsione ibrida. La velocità massima è di 206 km/h, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,9 secondi.

Alfa Romeo Junior Hybrid Speciale: un SUV compatto e brillante su strada

Vivace su strada con ridotti consumi

L'Urban SUV di Alfa Romeo offre una bella risposta ai comandi, con sterzo leggero ma preciso e sospensioni tarate per garantire comfort e sportività. Inoltre, il sistema mild-hybrid migliora l'efficienza soprattutto in città e riduce i consumi complessivi:

Città: 5,3 litri/100 km

Extraurbano: 4,7 litri/100 km

Autostrada: 7,3 litri/100 km

Media: 5,9 litri/100 km

Le ripartenze dal semaforo e i brevi spostamenti a bassa velocità sono a carico della piccola unità elettrica e nei rallentamenti la Junior spegne il tre cilindri per “veleggiare”. È sufficiente imparare a dosare l’azione sull’acceleratore e il risultato è molto buono.

Alfa Romeo Junior Hybrid Speciale: consumo medio di 5,9 litri/100 km

Il prezzo dell’Alfa Romeo Junior Speciale riflette la sua vocazione premium, con un listino che parte da 31.900 euro. L’esemplare in prova, con optional come il Pack Techno, il Pack Sport Speciale, il tetto apribile e la vernice bi-color, raggiunge 38.450 euro. Chi cerca una soluzione più accessibile può optare per la Junior Hybrid base, che parte da 29.900 euro.

Alfa Romeo Junior Hybrid Speciale: convincente alla guida e confortevole

L'Alfa Romeo Junior Speciale è il SUV compatto ideale per chi desidera un modello dallo stile grintoso, interni raffinati e prestazioni brillanti. Soprattutto, un veicolo che riflette lo spirito originale della Casa di Arese, puntando su un’immagine dinamica e moderna, pur ispirata al suo storico passato. E tu, cosa ne pensi? Preferisci la sportività o la tecnologia di bordo? Condividi la tua opinione.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/02/2025