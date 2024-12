Alfa Romeo saluta il 2024: ecco il teaser del futuro SUV Stelvio? (Video)

In un video che celebra il "meglio" del 2024, Alfa Romeo ha incluso alcune immagini che potrebbero mostrare la firma luminosa della nuova Stelvio

Alfa Romeo ha deciso di chiudere il 2024 con stile, pubblicando un video ''best of 2024'' che celebra i suoi successi recenti. Il filmato, oltre a rievocare i momenti più significativi del marchio, sembra includere una sorpresa inaspettata per gli appassionati: un'anteprima dei fanali posteriori a LED della prossima generazione del SUV Stelvio. Ma guardiamo il video e poi cerchiamo di capire meglio.

ALFA ROMEO STELVIO UN DESIGN ICONICO CHE SI EVOLVE

Avete notato? Verso la fine della clip, il teaser mostra una striscia LED continua che si estende lungo il portellone posteriore. Questo nuovo elemento di design si ispira alla forma del celebre Scudetto Alfa Romeo, un'iconica firma stilistica che diventa ancora più moderna e audace e che oggi sembra coprire un’area molto più ampia del portellone stesso. La soluzione rappresenta un'evoluzione significativa rispetto ai fari posteriori delle attuali Giulia e Stelvio.

Nuova Alfa Romeo Stelvio: i fari posteriori a LED del modello attuale

ALFA ROMEO STELVIO CAMBIA ANCHE DAVANTI

Oltre ai fanali posteriori a tutta larghezza, abbiamo un indizio sulla parte anteriore del prossimo SUV, anche se tutto da confermare.

A partire dal SUV compatto Junior che ha debuttato all'inizio di quest'anno, tutti i modelli Alfa Romeo presenteranno una versione più piccola della griglia Scudetto con grafica 3D ispirata al logotipo Alfa. Come dichiarato dal responsabile del design Alejandro Mesonero-Romanos, le future Alfa Romeo abbandoneranno anche la posizione decentrata della targa richiesta dalle norme sulla sicurezza dei pedoni.

VEDI ANCHE

Nuova Alfa Romeo Stelvio: niente più targa a destra e griglia più piccola

ALFA ROMEO STELVIO UNA PIATTAFORMA CONDIVISA

La prossima generazione di Alfa Romeo Giulia e Stelvio sarà basata sulla piattaforma STLA Large, mentre inizialmente i dirigenti dell'azienda hanno citato solo propulsori completamente elettrici, dato lo stato attuale del settore con più di un ripensamento da parte dei costruttori, è lecito supporre che la casa italiana offrirà anche versioni con motori a combustione, probabilmente con un’assistenza ibrida.

Nuova Alfa Romeo Stelvio: la piacevole firma luminosa dei fari anteriori full LED attuali

ALFA ROMEO STELVIO POTENZA ELETTRICA?

All'inizio di quest'anno, l'ex CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato aveva ipotizzato che la versione elettrica della Stelvio avrebbe potuto raggiungere la strabiliante potenza di 1.000 CV (735 kW), rendendola uno dei SUV più potenti in vendita, ma per adesso rimane un’ipotesi teorica anche se molto suggestiva.

Nuova Alfa Romeo Stelvio: il SUV di oggi con uno stile ancora attuale e sportivo

ALFA ROMEO STELVIO DEBUTTA IL PROSSIMO ANNO

Infine, secondo le ultime indiscrezioni, la nuova Stelvio potrebbe debuttare nell'estate del 2025, mentre la Giulia, con meccanica simile, seguirà nel 2026.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/12/2024