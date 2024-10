La nuova Alfa Romeo Giulia potrebbe non essere solo elettrica, dopotutto

Nelle parole di Jean Philippe Imparato, ex CEO del Biscione, la prossima Alfa Romeo Giulia avrebbe dovuto essere un'auto elettrica senza se e senza ma. I recenti stravolgimenti del mercato e l'avvicendamento al vertice del Marchio, con Santo Ficili a prenderne le redini insieme con Maserati e Imparato promosso al rango di Capo di Stellantis Europa, apre uno spiraglio: Santo Ficili, avrà la flessibilità di adottare una strategia multi-carburante e offrire la nuova Giulia anche con motori a combustione interna, se questa si rivelasse una scelta commerciale più pragmatica.

Giulia Quadrifoglio Super Sport

CHE COSA HA DETTO IMPARATO Ultimamente, parecchi produttori automobilistici hanno fatto marcia indietro rispetto alle loro ambizioni di diventare completamente elettrici, cambiando i piani iniziali per continuare a offrire modelli a combustione: ''Valuteremo dove siamo'', ha detto Imparato in un'intervista raccolta dalla testata inglese Auto Express, ''Se l'ecosistema globale attuale non cambia, sarà al 100 per cento elettrica. Se vedo che cambia, o che non raggiungo quello che voglio, non è un problema adeguarsi con motori alternativi''. E con questo, se ancora gli appassionati non possono tirare un vero sospiro di sollievo, almeno possono cominciare a sperare che la storia della mitica berlina del Biscione - tuttora tra le più apprezzate quanto a caratteristiche e piacere di guida - non sia più al capolinea.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2017

LA FINE DI GIORGIO Niente più piattaforma Giorgio, però: la futura Giulia, così come il SUV Stelvio, saranno basati sull'architettura Stellantis STLA Large, compatibile con diverse configurazioni di propulsione. Le versioni elettriche dovrebbero avere pacchi batteria da 85 kWh a 118 kWh, con capacità di ricarica ultra-rapida che potrebbe consentire di aggiungere 32 km di autonomia al minuto. E per la potenza di un'eventuale Giulia Quadrifoglio elettrica si parlava di 1.000 CV o giù di lì. Ma indipendentemente dal tipo di motore, Imparato ha detto che la futura Giulia manterrà l'enfasi dell'attuale modello sull'esperienza di guida, e dovrà trasmettere una sensazione di leggerezza anche se avesse una tonnellata di batterie ad appesantirla. L'appuntamento per verificare tali affermazioni è per il 2025: stay tuned!

18/10/2024