Nuove Giulia e Stelvio, la conferma: (anche) elettriche a partire dal...?

Dopo indiscrezioni, 'fughe di notizie e chiacchiere da bar, arriva la conferma ufficiale: le prossime Alfa Romeo Giulia e Stelvio saranno (anche) elettriche. La nuova generazione sarà basata sulla piattaforma STLA-Large di Stellantis con tecnologia elettrica a 800V, aprendo la strada per una potenza installabile senza precedenti per il marchio. Insomma, la Casa di Arese profila un futuro in linea con quanto anticipato da Dodge Charger Daytona (qui la nostra anteprima) che offre prestazioni impressionanti con potenze fino a 670 cavalli e un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi. Siamo arrivati dunque alla fine dei motori a combustione, a casa Alfa? Beh, non proprio...

Alfa Romeo Giulia: la prossima generazione avrà un'architettura a 800 Volt

PRODOTTE IN ITALIA Le prime - ufficiose - informazioni suggeriscono che la batteria dovrebbe essere da 93,9 kWh, per un'autonomia che nella migliore delle ipotesi dovrebbe essere di 510 km, almeno nelle versioni al vertice della gamma. Un altro elemento al quale Alfa Romeo starebbe lavorando è la velocità di ricarica, con la possibilità di recuperare dal 20 all'80% di energia in soli 27 minuti, grazie a una potenza di accumulo fino a 183 kW. Merito dell'impianto elettrico a 800V che consentirà anche una riduzione significativa del peso dell'auto, grazie a cavi più sottili e componenti più leggere. Per mantenere il controllo dinamico tipico Alfa, saranno introdotte barre antirollio attive e un sistema di rilevamento del terreno per adeguare l'assetto alle condizioni di guida. Inoltre, l'architettura informatica STLA Brain di Stellantis porterà un aggiornamento significativo alle tecnologie a bordo, permettendo una maggiore personalizzazione e aggiornamenti software da remoto. Con una produzione prevista presso lo stabilimento di Cassino insieme ai modelli Maserati, i nuovi veicoli Alfa Romeo manterranno quindi le proprie radici in Italia.

Alfa Romeo Stelvio: nel 2025 sarà ancora con motore a combustione

NON SOLO ELETTRICHE Attenzione, però. Perché se è vero che dal 2027 - almeno, questi sono i piani ad oggi - Alfa Romeo diventerà un marchio esclusivamente elettrico, le prossime Giulia e Stelvio manterranno ancora motori a combustione sotto il cofano. La notizia arriva dal CEO del marchio, Jean-Philippe Imparato, che avrebbe confermato che i due modelli del Biscione saranno sì elettrici, ''ma anche ibridi''. Una notizia che rassicura tutti gli appassionati - e sono numerosi - che vorrebbero mantenere il più a lungo possibile bielle, pistoni e impianto di scarico al posteriore. Per quanto riguarda i tempi di debutto, il SUV Stelvio dovrebbe arrivare già nel 2025, mentre la berlina Giulia (e si vocifera anche di una possibile Giulia Station Wagon) è prevista per il 2026. Un anno prima del passaggio definitivo alla mobilità a zero emissioni.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 11/03/2024