Nuova Dodge Charger Daytona: è elettro muscle show. Il video

L’attesa è finita e negli USA, oggi, non si parla d'altro che di lei, nuova Dodge Charger. Tutta nuova dopo 19 lunghi anni. Nuova piattaforma e, per la prima volta in sei decenni di esistenza, niente più V8 sotto il cofano. Al contrario, sotto il cofano trova ora posto un propulsore elettrico, anzi due. Mille cose si possono raccontare di nuova Dodge Charger: preferiamo far parlare lei in prima persona, quindi clicca Play e prenditi dieci minuti per guardare il video della world premiere. Credici, merita.

ELECTRIC FIRST Dodge Charger di nuova generazione sostituisce in un colpo solo sia la precedente Charger, sia Dodge Challenger, declinandosi in carrozzeria coupé due porte ma - in futuro - pure nel formato di berlina a quattro porte. Inizialmente (autunno 2024) debutterà in versione full electric, successivamente (2025) tornerà a dar voce a due motori a combustione, due unità 3,0 litri 6 cilindri in linea Hurricane - già visti su vari SUV e truck a marchio Jeep e Ram - da 426 CV e 558 CV. E, si spera, anche ad altre varianti termiche super estreme.

IN CIFRE È un’auto enorme (5 metri e 20), più lunga di una Mercedes Classe S. Non c'è da stupirsi che, in versione EV, pesi qualcosa come 2.648 kg. La versione elettrica è l'unica ad avere la scritta ''Daytona'' impressa sul paraurti posteriore. Nasce sulla nuova piattaforma STLA Large di Stellantis. Al lancio, due configurazioni bimotore, la R/T e la Scat Pack, con batteria da 100 kWh e potenza di sistema, rispettivamente, di 503 CV e 680 CV. In versione Scat Pack, se è questo che vi chiedevate, nuova Charger EV copre lo 0-100 km/h in 3,3 secondi. La R/T può coprire una distanza dichiarata di 510 km con una carica, la Scat Pack si ferma a 418 km. Entrambe impiegano lo stesso tempo per caricarsi: 32 minuti, ma solo se collegate a una fonte di alimentazione da 350 kW.

VEDI ANCHE

IL SOUND Entrambe le nuove Charger Daytona sono infine dotate del generatore sonoro del sistema di scarico Fratzonic Chambered Exhaust: il suono cambia a seconda della modalità di guida selezionata e della forza con cui premi sul pedale del gas, il CEO Dodge Tim Kuniskis afferma in ogni caso che ''il ritmo, la cadenza e il tempo corrispondono a quelli di un tradizionale Hemi V8''. Dobbiamo credergli sulla parola, il team sta ancora mettendo a punto l'impianto.

TROVA LE DIFFERENZE La scritta R/T e il caratteristico logo dell'ape da corsa Scat Pack (ora senza i tubi di scarico) sui parafanghi anteriori aiutano a distinguere il veicolo elettrico di base dalla versione ammiraglia, ma non sono gli unici elementi distintivi: la R/T monta di serie ruote Tech Silver da 18 pollici, mentre la Scat Pack ha cerchi Satin Carbon da 20 pollici.

I PREZZI Dodge non parla ancora di cifre, ma si stima che la R/T costerà almeno 50.000 dollari e la Scat Pack sarà più vicina ai 60.000 dollari. In Italia, manco a dirlo, non saranno mai importate ufficialmente, quindi guardale e riguardale con calma in video o nella gallery.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/03/2024