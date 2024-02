America contro Italia, chi vince fra Dodge Challenger e Ferrari 812 Superfast? (video)

Una valanga di cavalli scaricati sul classico quarto di miglio per decretare chi va più forte tra le due auto che hanno tanto in comune, anche se non sembra...

Partiamo da un presupposto, ossia che la Challenger SRT Demon 170 rappresenta il canto del cigno delle muscle car che hanno contribuito a ravvivare la reputazione di Dodge come marchio ad alte prestazioni. Questo modello in edizione speciale è pensato per far viaggiare la Challenger sul quarto di miglio il più rapidamente possibile. Detto questo, i ragazzi del team Hennessey hanno voluto mettere alla prova il bombardone americano e per farlo hanno scelto un vero osso duro, che può dargli serenamente del filo da torcere. Infatti, la Dodge dovrà tenere il passo di una Ferrari 812 GTS. Se ci pensiamo un attimo, in un certo senso la Challenger non è poi così diversa dalla supercar di Maranello. Entrambe hanno un motore grande e potente montato davanti, entrambe offrono un certo comfort in abbinamento alle loro maxi prestazioni, ma c’è una bella differenza di prezzo: la Dodge costa circa la metà della Ferrari, anche meno. Ma non sono i soldi a far andare veloce una macchina, bensì i cavalli. Quindi la Challenger dovrebbe essere più rapida su un bel rettilineo.

Dodge vs Ferrari: drag race fra Challenger SRT Demon 170 e 812 Superfast GTS SULLA CARTA VA PIÙ FORTE L’AMERICANA, MA… Hennessey, prima di smontare la sua Challenger SRT Demon 170 per creare una sorta di “mostro” da oltre 1.700 CV, l'ha messa faccia a faccia con una Ferrari 812 GTS. In una serie di gare d’accelerazione sul quarto di miglio e di riprese in movimento, il V12 aspirato da 812 CV della Ferrari si rivela quello più vigoroso, poiché permette alla Ferrari di battere facilmente la Dodge, consentendo ai proprietari di Ferrari sparsi ovunque di fare un sospiro di sollievo (volete mettere una nobile supercar del Cavallino superata da una “rozza” muscle car yankee?). Tuttavia, ci sono alcune considerazioni piuttosto importanti da fare. In primo luogo, la gara si svolge su un asfalto un po’ malridotto: Hennessey afferma che questo riflette ciò che due proprietari sperimenterebbero se si incontrassero al semaforo su una strada qualsiasi. Questo particolare garantisce un vantaggio alla 812 Superfast GTS, perché la sua curva di coppia è meno spigolosa, diciamo che è più indulgente. Diamo un’occhiata alle immagini per capire cosa significa “curva di coppia più indulgente”.

… ITALIA BATTE USA Come avete visto nel video, la Challenger fatica a mantenere l’aderenza delle ruote motrici, di conseguenza la Ferrari scatta più rapidamente al via grazie alla migliore trazione e nell’allungo la cavalleria italiana ha la meglio su quella a stelle e strisce. Stranamente, Hennessey sottolinea nella descrizione del video che la Demon 170 eroga 808 CV e 959 Nm di coppia, il che è un po’ strano. Per esempio, la Challenger SRT Hellcat Redeye raggiunge questi numeri, con la Demon 170 che arriva a 912 CV e 1.096 Nm quando si beve normale carburante a 91 ottani, ma si spinge fino all’iperbolica potenza di 1.039 CV e 1.281 Nm di coppia quando il serbatoio è riempito con benzina speciale. Nel video, i ragazzi di Hennessey lasciano intendere che vorrebbero far correre la Challenger SRT Demon 170 su una strip con l’asfalto giusto in un video futuro, ma per ora, queste immagini dimostrano che la Ferrari sa ancora come costruire un'auto incredibilmente veloce.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/02/2024