Dodge Challenger SRT Demon 170, che diavolo di dragster! Video

Elettrificazione come un rullo compressore che non ha pietà. Né delle auto di ogni giorno, né delle creature mitologiche. Ti chiami Challenger? Fa niente: in fila come tutti gli altri. Il demone è sconfitto, prima di lasciare questo mondo e sprofondare nuovamente nell'oblio, lancia la sua ultima maledizione. Se Dodge Challenger SRT Demon si era guadagnata una citazione nei libri di storia come la muscle car più potente al mondo (840 CV) e l'auto di produzione più veloce al mondo (0-60 miglia orarie in 2,3 secondi), Challenger SRT Demon 170 massacra ogni residuo di normalità. Qui sotto, il video dello show della premiere sul circuito di Las Vegas. Un consiglio? Salta al minuto 53:30, e saluta il ''dragster''.

MUSCLE NUMBERS Senza ulteriori indugi, snoccioliamo alcuni numeri: 1.039 CV di potenza, 1.280 Nm di coppia (con etalonolo E85), accelerazione 0-60 mph (0-96 km/h) in 1,66 secondi (!!!), tempo sul quarto di miglio certificato NHRA di 8,91 secondi a 151,17 mph (243,28 km/h), infine la più alta g-force di qualsiasi auto di serie (2,004 g). Negli USA, Challenger SRT Demon 170 è ora in vendita a 96.666 dollari tasse escluse. Diabolico anche il prezzo.

NOTA BENE Un tempo sullo 0-60 mph di 1,66 secondi sembrerebbe sbaragliare la concorrenza, Bugatti Chiron e Rimac Nevera comprese, tuttavia il record non può essere omologato, dal momento che le ruote, prima che scatti il cronometro, slittano per qualche istante. Ma resta comunque un'impresa impressionante.

IL V8 HEMI Se Dodge Challenger SRT Demon 170 è così esplosiva è soprattutto grazie a un V8 da 6,2 litri completamente reinventato. Trae ispirazione da quello utilizzato sulla Demon originale, ma include un compressore volumetrico da 3,0 litri che fornisce quasi il 40% in più di pressione di sovralimentazione (21,3 vs 15,3 psi) rispetto a Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody. Il motore attira l'attenzione, ma il motore deve pure dialogare con l'asfalto. Su Demon 170, il V8 è collegato a un cambio automatico a 8 rapporti che invia potenza a un albero di trasmissione posteriore più robusto. A sua volta, l'assale posteriore è stato rinforzato e presenta un alloggiamento più resistente del 53% grazie in parte alla pressatura isostatica a caldo.

VEDI ANCHE

RUOTE DI FUOCO Gli aggiornamenti non finiscono qui, poiché Challenger SRT Demon 170 è anche la prima auto di produzione a calzare pneumatici radiali sfalsati. Le ruote anteriori misurano 18 x 8 pollici e indossano pneumatici ET Street ottimizzati da drag race. Sul retro, ruote più piccole e larghe (17 x 11 pollici) avvolte in radiali da drag race ET Street R, con scanalature aggiuntive per migliorare le prestazioni su strada e un corpo in nylon per un maggiore trasferimento di potenza, rispetto ai tradizionali fianchi in poliestere. Le ruote anteriori più leggere aiutano a trasferire il peso sul posteriore. Sia davanti, sia al retrotreno, sono realizzate in alluminio forgiato, tuttavia i clienti possono ordinare ruote in fibra di carbonio opzionali con un centro in alluminio forgiato, hardware in titanio e uno speciale motivo a trama larga.

DIETA INFERNALE Per quanto riguarda il risparmio di peso, l'auto è più leggera di 157 libbre (71,2 kg) rispetto all'Hellcat Redeye Widebody. Ciò è dovuto a una serie di misure, tra cui l'eliminazione del rivestimento del bagagliaio, l'imbottitura NVH e l'eliminazione del sedile posteriore. Il modello ha anche moquette leggera, un sistema audio minimalista, freni anteriori leggeri e barre antirollio cave.

ELETTRONICA L'asso nella manica definitivo si chiama TransBrake 2.0. Premendo un pulsante dedicato, si viene indirizzati a una schermata che consente di configurare e selezionare tra più profili di coppia di lancio per abbinare l'erogazione della potenza del motore a condizioni specifiche della pista. Puoi scegliere tra superfici ad alta, media e bassa aderenza. E sull'ultima edizione speciale di una delle muscle USA più affascinanti, ancora tanto ci sarebbe da dire. Peccato non venga importata in Europa. Ma se lo scopo della Demon 170 era quello di celebrare la (prossima) fine dell'era V8 Hemi e mettere un filo di pressione su futura Challenger EV, beh, la cerimonia è riuscita che è uno spettacolo.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/03/2023