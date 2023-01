Dodge Challenger "Black Ghost", senti che storia. E ora puoi farne parte

Se la conosci, quasi certamente ne subisci il fascino. Se ne senti parlare ora per la prima volta, è assai probabile che susciti la tua curiosità. È la leggenda di una muscle car e del suo proprietario, storia ambientata negli anni Settanta negli Stati Uniti. È la leggenda della Dodge Challenger che nel periodo in cui corse sulle buie strade di Detroit si guadagnò il nominignolo ''Black Ghost''. E che ora è all'asta da Mecum Auctions. Intrigato? Leggi oltre.

DUE FACCE L'identità del proprietario è stata a lungo un mistero. Solo di recente il mondo ha scoperto che alla guida della Challenger protagonista di mille avventure sedeva tale Godfrey Qualls. Un ufficiale di polizia di Detroit di giorno, un asso delle corse clandestine dopo il tramonto. Quails prestò servizio nell'82a divisione aviotrasportata della US Army, guadagnandosi pure una decorazione Purple Heart. Al ritorno a casa dall'esercito, nel 1969, Quails ordinò la vettura dalla locale Raynal Brothers Dodge: una Challenger Hemi R/T SE di colore nero, con una striscia bianca sulla coda e un trattamento del tettuccio ''Gator Grain'', caratteristiche che successivamente contribuirono ad alimentare quell'immagine da eroe dei fumetti.

IL TRENO FANTASMA Come agente di polizia, Qualls non poteva certo permettersi di farsi sorprendere a correre su strada. Sebbene il suo mestiere non gli impedisse di partecipare alla scena delle corse clandestine locali, al tempo stesso era costretto a gareggiare nell'anonimato. La leggenda, negli ambienti, inizia a circolare quando la Challenger nera dalla coda bianca e il tetto ''pitonato'' prende a vincere ma, una volta tagliato per prima il traguardo di Woodward Avenue, letteralmente scompare nella notte. Per poi non essere avvistata per intere settimane, a volte mesi. Da qui il tenebroso soprannome di ''Black Ghost''.

RIVELAZIONI La carriera del Fantasma Nero durò fino al 1975. Anche dopo essersi ritirato dalle corse clandestine, Qualls non ha mai rivendicato le sue imprese. La leggenda rischiava di affondare nell'oblio, se non fosse stato per il figlio Gregory. Che della carriera parallela di papà, ascoltò per anni solo qualche vago racconto da altri membri della sua famiglia. E che solo nel 2014, quando un ormai anziano Godfrey lo accompagnò in un garage e sollevò il telo dalla bestia, di tutta quella storia comprese per la prima volta il valore.

ALLA MEMORIA Solo un anno più tardi, il cancro si portò via Qualls. Nel frattempo, Gregory si spese per onorare la leggenda di papà, tanto che oggi la stessa Dodge celebra The Black Ghost con un'edizione speciale della Challenger 2023: si chiama ''Last Call'' (foto sopra), si basa sull'allestimento SRT Hellcat Redeye Widebody, è provvista di V8 Hemi da 818 cv.

THE SHOW MUST GO ON Dodge Challenger Last Call è una special edition affascinante, tuttavia ora ai collezionisti viene data l'opportunità di possedere ''the real deal''. Non si conosce la ragione per la quale il figlio di Quails intenda separarsi del gioiello di famiglia. Si sa solo che l'originale Black Ghost sarà venduta questa primavera all'asta Mecum di Indianapolis, che si terrà dal 12 al 20 maggio, pochi giorni prima della celebre Indy 500. La base d'asta è ignota, ma siamo certi che spunterà una discreta sommetta. Fine della storia? No, puoi continuarla tu.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/01/2023