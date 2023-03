Ultima chiamata per gli HEMI di Dodge Charger e Challenger. Anche in Europa

Stanno per andare in pensione le motorizzazioni HEMI delle muscle car americane: arriverà anche da noi una serie limitata per celebrarne il mito

Uno dice “muscle car”, e subito pensa alle sportive americane: Mustang, Camaro, Charger, GTO e un sacco di altre, viste e amate in mille film e telefilm dagli anni Settanta in poi. Lentamente, ma inesorabilmente, la rivoluzione elettrica si sta abbattendo anche sulle “gas guzzler” americane.

BRINDIAMO Il 2023 vedrà il pensionamento dei modelli Charger e Challenger HEMI, mosse dal leggendario V8 USA, e per salutare degnamente questo pezzo di storia dell’automobilismo, Dodge ha annunciato la serie Last Call (così chiamano in America l’ultimo giro che si fa al bar prima della chiusura), che verrà commercializzata anche in Europa, anticipando i piani di espansione di Dodge nel Vecchio Continente. Le due muscle car saranno disponibili in ben 14 varianti di colore, e per tutte sarà messo a disposizione anche il programma di personalizzazione Jailbreak, che consente di selezionare colori, dettagli e finiture secondo i gusti del cliente.

Last Call, la serie che saluta i motori HEMI di Dodge

SETTE VERSIONI La serie Last Call è composta da ben sette versioni, di cui sei presentate lo scorso agosto durante la Dodge Speed ​​Week: Dodge Challenger Shakedown, Charger Super Bee, Challenger e Charger Scat Pack Swinger, Charger King Daytona e Challenger Black Ghost. L’ultima versione è la Dodge Challenger SRT Demon 170, che verrà prodotta in circa tremila unità. Tutti i modelli avranno una targa commemorativa “Last Call” sotto il cofano, con il nome e la silhouette del veicolo, e le scritte “Designed in Auburn Hills” e “Assembled in Brampton”.

ANCHE IN EUROPA Il primo modello ad arrivare anche qui da noi sarà la Dodge Challenger Shakedown 2023, che richiama l’omonimo concept presentato al SEMA Show di Las Vegas del 2016, e che si caratterizza per la linea rossa che attraversa la carrozzeria, i freni Brembo a sei pistoncini rossi, lo stemma ''Shakedown'', i sedili premium in Black Nappa/Alcantara con cuciture rosse (che si ritrovano anche su console e volante). Ancora, sull’auto troviamo il badge nero Challenger sulla griglia, le ruote ​​Carbon Black Lightweight da 20x11” (per la variante Widebody) e le cinture di sicurezza Rosso Demon. Realizzato in mille unità, solo 55 arriveranno in Europa, tutte nella variante Scat Pack Widebody color nero.

LE DICHIARAZIONI “Con questa operazione vogliamo confermarci ancora una volta punto di riferimento per la produzione di veicoli dalle prestazioni estreme”, ha commentato Tim Kuniskis, Dodge Brand Chief Executive Officer. “In Dodge non si molla mai, e il Marchio contrassegnerà gli ultimi esemplari delle iconiche Charger e Challenger nella loro versione attuale nello stesso modo in cui siamo arrivati fin qui, con una passione sia per i nostri prodotti che per i nostri affezionati che ci spinge a dar forma alla massima unicità possibile nella comunità e nel mercato delle muscle car”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 29/03/2023