La Dodge Charger elettrica in stile Hazzard by adry53customs

Su Instagram si firma adry53customs, al secolo l'indonesiano Timothy Adry Emmanuel si qualifica come 3D Artist e Automotive Visualist. Ed è davvero bravo. I suoi rendering per una Dodge Charger EV 2025 elettrica fanno un gran bell'effetto, con la verniciatura arancione e con le grafiche del Generale Lee del telefilm Hazzard. Guardateli nella gallery o sull'account ufficiale qui sotto.

ICONICA, MA CONTROVERSA Rispetto al Generale Lee originale, ricavato da una Dodge Charger del 1969, quello immaginato da adry53customs ha un colore più brillante, che enfatizza i volumi scavati del cofano anteriore e stacca maggiormente dal nero del bull-bar e della mascherina illuminata. La linea muscolosa dell'auto risulta ulteriormente esaltata da una scelta grafica che, diciamolo, è un gol a porta vuota: non c'è veste più iconica per presentare l'erede della Charger storica. Anche se, in questi tempi di ''cancel culture'', alcuni negli USA non vedono di buon occhio la bandiera confederata che fu simbolo di schiavitù e razzismo. Che sia per questo che la bandiera sul tetto è meno in evidenza rispetto agli altri particolari dell'auto?