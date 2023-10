Le auto di Fast and Furious, Hazzard e molti altri film a noleggio a Parigi

Dalla DeLorean di Ritorno al Futuro a K.I.T.T. di Supercar, dal Generale Lee di Hazzard alla Gran Torino di Starsky e Hutch e ancora il furgone dell'A-Team, il Maggiolino Herbie, la Camaro Bumblebee dei Transformers e molti bolidi della saga Fast and Furious, compresa la Dodge Charger nera di Dom Toretto (foto sotto): il museo Movie Cars Central di Parigi ti fa guidare le auto-icone del grande e del piccolo schermo. La quintessenza dell'esperienza interattiva per ogni appassionato di motori e cinema. Sono ben 43 le auto che fanno parte della collezione messa insieme da Franck Galiegue, 39 anni. E se alcune sono repliche, molte sono invece originali, acquistate sui set cinematografici.

La Dodge Charger di Dom Toretto in Fast and Furious - foto di Movie Cars Central

CAN'T TOUCH THIS! Non tutte le auto del museo si possono guidare: i pezzi più rari e costosi vengono preservati da eventuali danni. Galiegue dice che il suo pezzo più pregiato è la Chevrolet Chevelle Malibu guidata da Ryan Gosling nel film Drive del 2011. È uno dei soli due esemplari sopravvissuti alle riprese, mentre il terzo realizzato per il film sarebbe stato irrimediabilmente danneggiato in una delle acrobazie. E l'altro esemplare superstite sarebbe ancora nelle mani di Ryan Gosling, che la guida per le strade di Los Angeles.

K.I.T.T. dal telefilm Supercar - foto di Movie Cars Central

QUANTO COSTA A disposizione del pubblico rimangono una dozzina di esemplari, di cui otto sono originali e non repliche. Le esperienze di guida, va detto, sono molto brevi: si parla di un percorso stradale di circa 3 chilometri o - a minor prezzo - 3 giri della pista interna all'esposizione della lunghezza di 1,5 chilometri. La spesa per una di queste experience va da 39 euro per una Ford Mustang della serie Transformers nel circuitino del museo a 229 euro per il percorso stradale con il Generale Lee di Hazzard o con la Mitsubishi Evo VII di 2 Fast 2 Furious.

La Mitsubishi Evo VII di 2 Fast 2 Furious - foto di Movie Cars Central

COMING SOON La collezione di Galiegue è destinata a crescere, con tre nuove auto in arrivo nei prossimi mesi. Si dice che uno dei veicoli provenga dal film Robocop del 1987: l'originale di Paul Verhoeven con Peter Weller e Nancy Allen, non il remake del 2014 con Gary Oldman e Michael Keaton. Altre icone includono la Batmobile del film di Tim Burton del 1989, sempre con Michael Keaton, e la Ferrari 308 GTS di Magnum P.I. Aloha!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 04/10/2023