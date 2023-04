DeLorean DMC-12: all'asta la replica dell'auto di Ritorno al futuro

Grazie alla saga di Ritorno al futuro, la DeLorean DMC-12 è passata dall'essere un vero e proprio fallimento commerciale fino a diventare una delle auto del cinema più riconoscibili e desiderabili di sempre. Disegnata dal mitico Giorgetto Giugiaro, con la sua carrozzeria in acciaio Inox spazzolato e le porte ad ali di gabbiano, nei primi anni ’80 la DMC-12 si presentava al pubblico come un’auto dal look decisamente originale e futuristico (qui le foto di DeLorean Alpha5). La produzione della DMC-12 iniziò nel 1981 nello stabilimento DMC di Dunmurry, nell'Irlanda del Nord.

DeLorean DMC-12 Ritorno al futuro: posteriore

COME QUELLA DEL FILM Questa DMC-12 - che presto andrà all’incanto - non prese parte alle riprese dei film con Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Si tratta infatti di una replica modificata all’occorrenza per essere il più fedele possibile al modello che appare nel primo capitolo del franchise. L’accuratezza dei dettagli è davvero sensazionale: all’esterno i neon iridescenti, i coni posteriori di scarico e il mitico sportello del plutonio la rendono identica all’auto di Marty McFly. All’interno non mancano invece tutti gli indicatori per il viaggio nel tempo, con mille luci, testi e l’immancabile flusso canalizzatore. Pensate che l’auto viene fornita con una copia del ''Grande'' almanacco sportivo Grays e con l’immancabile firma autografa di Christopher Lloyd, o sarebbe meglio dire, ''Doc'' Emmett Brown.

VEDI ANCHE

DeLorean DMC-12 Ritorno al futuro: gli interni

PRESTO ALL'ASTA Al lancio la DeLorean DMC-12 venne stroncata dalla critica. Spinta da un V6 da 2,85 litri Peugeot-Renault-Volvo (PRV) da 130 CV e 208 Nm, il motore (abbinato in questo caso a un cambio manuale 5 marce) risultava parecchio sottodimensionato per esprimere al meglio le potenzialità dell'auto. Inoltre, alcuni dei primi modelli usciti dagli stabilimenti dell’Irlanda del Nord soffrivano di vistosi problemi di qualità. Vizi non secondari che misero in dubbio fin da subito la reputazione del marchio. La DMC-12 che vedete nelle foto - lotto F267 - andrà all’asta da Mecum Auction alla Indy 2023, che si terrà dal 12 al 20 maggio a Indianapolis. Nessun dettaglio invece sul prezzo della base d’asta.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 27/04/2023