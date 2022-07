DeLorean Alpha5 e le sue antenate...immaginarie. O non è così?

Potremmo definirla una curiosa operazione di ''reverse rendering''. Come noto, molti anni dopo l'iconica DMC-12, DeLorean si prepara a presentare la nuova Alpha5, una grand tourer full electric con portiere ad ali di gabbiano. Anteprima al Concours d'Elegance di Pebble Beach il 18 agosto. Tuttavia, prima di vedere il nuovo prodotto in carne ed ossa, la rinata Casa auto USA lancia un trio di concept car. Ma sono concept in forma virtuale. E no, non usciranno dopo Alpha 5. Sono uscite nei decenni scorsi. Ma soltanto nella fantasia. O DeLorean vuole depistarci?

RIMPIANTI Diamo per ora per buona la versione ufficiale. In sostanza DeLorean, fallita nel 1982, ci mostra come vorrebbe fosse il suo passato. Se avesse schiavato la bancarotta, DeLorean avrebbe prodotto una coupé sportiva con motore termico (Alpha2, immaginaria data di uscita: 1996), una sedan elettrica a quattro porte (Alpha3) nel 2006, inoltre persino un SUV a idrogeno (Alpha4) nel 2013. Ecco la trilogia perfetta (sfoglia la gallery), che sarebbe sfociata in Alpha5 nel 2022.

DELOREAN ALPHA2

DeLorean Alpha2, evoluzione della DMC-12

DeLorean Alpha2 è un'auto sportiva a due posti ribassata con una silhouette in stile Corvette, portiere ''gullwing'' e una carrozzeria in acciaio composito. Nei confronti della DMC-12, il linguaggio del design sottolinea una marcata evoluzione. La società non entra nei dettagli della scheda tecnica, sappiamo solo che Alpha2 sarebbe stata alimentata da un motore a combustione.

DELOREAN ALPHA3

Alpha3, la Granturismo elettrica secondo DeLorean

Il passo successivo, nell'immaginaria eredità DeLorean, è Alpha3, un modello pensato come risposta al segmento delle berline di lusso, equipaggiata con un propulsore 100% elettrico. Già nel 2006? Complimenti, ma poco realistico. La carrozzeria è realizzata in alluminio composito, con una silhouette aerodinamica e proporzioni sportive, esaltate dalle ruote massicce. Alpha3 avrebbe introdotto anche caratteristiche come i DRL a LED, porte posteriori ad ali di gabbiano e finestrini laterali in tinta carrozzeria.

DELOREAN ALPHA4

DeLorean Alpha4, SUV a celle combustibile

E arriviamo così agli anni Dieci del Terzo Millennio, con DeLorean che progetta il proprio primo SUV. DeLorean Alpha4 è concepita con un propulsore fuel cell a idrogeno, fantasiosi fari a LED, un profilo muscoloso con una linea del finestrino ispirata alla Fisker Ocean. Sensuale la coda, con grande spoiler sul tetto e luci posteriori a LED a tutta larghezza.

L'ARMA SEGRETA È interessante notare come DeLorean, come spin-off dello sviluppo di Alpha4, mostri schizzi anche di un ''pickup estremo'', anch'esso con un propulsore a idrogeno. I punti salienti includono una sospensione regolabile in altezza (modalità strada / modalità fuoristrada), un parabrezza inclinato a più non posso, un copricassone posteriore rimovibile in stile Cybertruck, fari a LED divisi e le immancabili porte posteriori ad ali di gabbiano.

DeLorean e il progetto di pick-up a idrogeno

PASSATO O FUTURO? Tutte e tre le concept car, come detto, ufficialmente sono espressione di un passato mai vissuto. Tuttavia DeLorean, dopo Alpha5, non fa mistero di avere in programma di espandere la propria gamma, coprendo uno spettro più ampio di carrozzerie e segmenti. Insomma, non saremmo sorpresi se i futuri prodotti DeLorean assomigliassero alle immaginarie concept dell'articolo. Magari, solo un pelo attualizzate.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/07/2022