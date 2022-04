Scappa, Marty! La nuova Delorean (elettrica) presentata il 18 agosto

Il motore della prima Delorean di Ritorno al Futuro, anno 1985, andava con la tradizionale benzina. Il flusso canalizzatore, invece, l’aggeggio inventato dal dottor Emmett Brown che rendeva possibili i viaggi nel tempo, aveva bisogno di una reazione nucleare per generare gli 1,21 GW (da pronunciare rigorosamente “gigowatt” e non “gigawatt”) di potenza necessari al suo funzionamento. Per il 2022, le cose dovrebbero procedere in maniera meno rocambolesca.

RITORNO AL PASSATO Già da qualche tempo la nuova proprietà della DMC (DeLorean Motor Company) aveva annunciato l’intenzione di realizzare un nuovo modello, in qualche modo ispirato alla celeberrima DMC-12 del 1982 e utilizzata come macchina del tempo per la trilogia di film di Ritorno al Futuro. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi la casa americana ha pubblicato una nuova immagine teaser. La nuova Delorean sarà disegnata dalla Italdesign di Giorgietto Giugiaro, lo stilista che ha firmato anche la prima DMC-12.

VEDI ANCHE

Nuova Delorean 2022: le prime anticipazioni

COME CAMBIA La nuova Delorean mostra un tetto decisamente più arcuato, anche se rimangono le feritoie nel lunotto posteriore (e le portiere ad ala di gabbiano). La fiancata non è più liscia come in passato, ma i parafanghi sporgono in maniera vistosa conferendo all’auto un look muscolare. Più tradizionale anche l’andamento del montante posteriore che risale verso il lunotto, e che sostituisce il finestrino triangolare.

LUCI Stravolti rispetto all’originale i gruppi ottici posteriori, divisi in tre strisce luminose, con quella superiore che attraversa l’auto a tutta larghezza e si allunga nella fiancata. Al di sotto, una feritoia per far uscire l’aria che arriva dalle ruote posteriori, e quello che sembra un diffusore nella parte centrale del paraurti.

Nuova Delorean 2022: il modello del 1982

SOLO EV Al momento è tutto quello che sappiamo: la nuova Delorean sarà un’auto 100% elettrica. Per il resto (batteria, potenza, autonomia ecc.), dovremo aspettare l’annuncio ufficiale. La Delorean originale montava un fiacco V6 da 3 litri e 130 cavalli di potenza.

QUANDO ARRIVA La nuova Delorean sarà presentata ufficialmente il prossimo 18 agosto 2022 al Concours d'Elegance di Pebble Beach, quando verrà anche svelato il suo nome. Da capire anche se il veicolo sarà quello definitivo che l’azienda metterà in vendita o solo un concept. In ogni caso, segnatevi l’appuntamento sul calendario! Oppure, se avete una Delorean nel box, andate a sbirciare nel futuro e fateci sapere cosa ci aspetta! E per ingannare l'attesa, magari potrebbe intrigarvi la Delorean di LEGO...

Pubblicato da Claudio Todeschini, 05/04/2022