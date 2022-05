Nuova DeLorean Alpha5: la casa americana ritorna e guarda al futuro

Il brand a stelle e strisce lancia questa coupé sportiva ed elegante che punta la piacere di guida a zero emissioni, ecco come è fatta

ABILI STRATEGIE PER I NOSTALGICI Le case automobilistiche sanno che assecondare il nostro naturale senso di nostalgia è una potente tecnica di marketing. Chi non sente la mancanza di un modello ormai uscito di produzione, soprattutto fra coloro entrati di slancio negli “anta”? Magari una macchina iconica o, più semplicemente, quella usata per fare la patente, o quella di famiglia o quella comparata con i primi stipendi. Tuttavia, il ritorno di un singolo modello è una cosa, ma far rinascere un marchio è ben altra. Oggi parliamo di un costruttore che non è nelle corde di noi europei, ma se vi diciamo il titolo di un film, siamo sicuri che ci vorrà un attimo per capire. Ritorno al Futuro, questa la trilogia che ci ha tenuti attaccati allo schermo e che ancora oggi ha tutto il sapore dei magici anni ’80 e ’90. Vi ricordate l’auto che guidava Marty McFly, alias Michael J. Fox? Una DeLorean DMC-12 che gli permetteva di viaggiare nel tempo.

Nuova De Lorean Alpha5: le porte ad ali di gabbiano per favorire l'accessoIL RILANCIO DI UN MARCHIO ICONICO Ebbene, non è un segreto che la casa americana stava progettando un ritorno sul mercato e per farlo non poteva che cavalcare l’onda dell’elettrificazione. Svelata all’inizio di maggio, oggi possiamo vedere le prime prime immagini dell'Alpha5, un'auto che ha il compito di rilanciare il marchio statunitense. Disegnata da Italdesign, l'Alpha5 è una coupé dallo stile futuristico con porte ad ali di gabbiano che richiamano la star a quattro ruote di Ritorno al futuro. A parte il nome e quelle porte, l'Alpha5 è chiaramente di un'epoca diversa rispetto alla DMC-12. Ha l'aspetto di una GT di lusso con le sue linee morbide e sensuali. Il frontale con fari sottili ricorda un po’ la berlina americana Lucid Air, la parte posteriore mostra un'elegante illuminazione orizzontale, incluso lo stesso nome DeLorean.

Nuova De Lorean Alpha5: l'elettrica ha il compito di rilanciare il marchio americanoLUSSO, SPAZIO E TECNOLOGIA PER QUATTRO Le due porte sono particolarmente ampie e garantiscono un facile accesso alla zona posteriore. Dietro, invece di un divanetto, le immagini mostrano un paio di sedili avvolgenti individuali. Il resto dell’abitacolo vanta uno stile moderno con un cruscotto digitale e un touchscreen centrale, entrambi molto più eleganti dell'interfaccia piena di tasti e cavi elettrici nella macchina del tempo del Dr. Emmett Brown (chi non lo ricorda?).

Nuova De Lorean Alpha5: l'abitacolo elegante e super tecnologico

PRESTAZIONI DA VERA GT Per quanto riguarda il propulsore a batterie, non ci sono dati dichiarati, ma sappiano che l'Alpha5 sarà pronta per una bella sfida con rivali come la Porsche Taycan e la Tesla Model S. Con una citazione che è poesia, DeLorean sottolinea un tempo da 0 a 88 mph (vi ricordate la velocità per il passaggio nello spazio/tempo?) di 4,35 secondi. Il tempo 0-100 orari è di circa 3 secondi ed è stata stimata una velocità massima di 155 mph (250 km/h). Con una batteria da oltre 100 kWh, l'Alpha5 avrà un'autonomia di oltre 300 miglia (482 km). Tuttavia, nessuno di questi valori è definitivo, quindi ci aspettiamo che le specifiche finali differiscano un po’. “C'era questa enorme responsabilità nell'assicurarci di onorare la storia del marchio DeLorean, ma una responsabilità ancora maggiore nel curare il suo futuro”, ha affermato Troy Beetz, Chief Marketing Officer. “Penso che abbiamo fatto entrambe le cose con l'Alpha5”. Il CEO Joost de Vries ha promesso che l'Alpha5 è “per gli amanti del piacere di guida”, il che significa che ha messo nel mirino la super berlina di Elon Musk – forse un po’ più focalizzata sulle prestazioni massime in rettilineo – ma anche la stessa Taycan, che sa essere molto divertente da guidare sia sul dritto, ma ancora di più su una bella strada ricca di curve. La DeLorean debutterà al Concours d'Elegance di Pebble Beach nel mese di agosto, con l’obiettivo di entrare in produzione nel 2024, ma per il prezzo dovremo aspettare ancora.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 30/05/2022