A fine maggio l'unveiling di nuova DeLorean elettrica. Video teaser

Il ritorno sulla scena della DeLorean è indubbiamente uno degli eventi più attesi dell’anno (qui il nostro approfondimento). Dopo l’annuncio ufficiale di alcuni mesi fa - nelle ultime ore - sui profili social di DeLorean Motor Company sono comparsi, in sequenza, un video teaser e uno scatto posteriore dell’auto con tanto di conto alla rovescia. Quest’ultimo ci ricorda che mancano poco più di 26 giorni all’unveiling ufficiale, che a questo punto - calendario alla mano - dovrebbe tenersi martedì 31 maggio 2022.

Nuova DeLorean: il countdown

VEDI ANCHE

ELETTRICA ESCLUSIVA Un cambio di programma abbastanza inatteso, visto e considerato, che originariamente la nuova DeLorean elettrica avrebbe dovuto debuttare al Concours d'Elegance di Pebble Beach, in programma il prossimo 21 agosto. Come largamente anticipato, nuova DeLorean sarà elettrica e verrà prodotta in un numero limitatissimo di esemplari (si parla di appena 50-100 unità), che con ogni probabilità andranno a ruba nelle ore immediatamente successive all’apertura degli ordini.

RESTA IL MISTERO Dell’auto si sa davvero molto poco. Il nome ufficiale, le caratteristiche del propulsore elettrico, le specifiche tecniche e le dotazioni di bordo restano avvolte dal più fitto dei misteri. Ciononostante, DeLorean Motor Company ha promesso che l’auto sarà una vera meraviglia da guidare. Per il momento non ci resta che sognare ammirando il video teaser del posteriore della macchina. Il design sembra davvero pulito, con una fanaleria LED coast-to-coast molto appariscente e con un posteriore che sotto un certo punto di vista ricorda quello di una certa Ferrari Testarossa.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 05/05/2022