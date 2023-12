In vendita una Ford GT40 replica del film Ford v. Ferrari. A km zero!

Non è un'asta, ma quasi, e l'annuncio scade il 27 dicembre 2023: su eBay è in vendita una replica originale della Ford GT40 utilizzata nel film del 2019 ''Ford v Ferrari'' con Matt Damon e Christian Bale. Realizzata dalla ditta sudafricana Cape Advanced Vehicles (CAV), questa particolare GT40 è stata utilizzata in una serie di scene statiche del film, ma non nelle sequenze d'azione: il che l'ha risparmiata da traumi e incidenti a cui sono sottoposte certe auto di scena meno fortunate. Nel film Ford v. Ferrari, che in Italia è stato intitolato Le Mans '66 - La Grande Sfida, quest'auto è apparsa sui cavalletti, nella scena in cui Christian Bale/Ken Miles vi lavora nell'hangar dell'aeroporto mentre ascolta la radio. Qui sotto il trailer del film.

INOSSIDABILE L'auto in vendita è a km zero, dice l'annuncio: adotta un motore Ford V8 small block da 427 pollici cubi, con iniezione e teste da corsa in alluminio. Secondo l'annuncio, eroga 436 CV e 640 Nm misurati alle ruote, valori che paiono storicamente verosimili, la trazione è posteriore e il cambio manuale è un Colloti a 4 marce: altro dettaglio storicamente corretto. La Cape Advanced Vehicles GT40 è l'unica replica GT40 al mondo a essere realizzata su un telaio monoscocca completamente in acciaio inossidabile, più resistente alla corrosione. Ha sospensioni indipendenti a doppi bracci, con ammortizzatori telescopici e roll bar integrale. E la carrozzeria è in fibra di vetro.

Ford GT40 replica by Cape Advanced Vehicles, la monoscocca in acciaio inossidabile

VEDI ANCHE

AUTO DA COLLEZIONE Questa vettura specifica è stata costruita nel 2004 con la livrea Gulf Oil, con licenza ufficiale per replicare la Ford GT40 Chassis #1076 del 1968, che si classificò seconda di classe a Le Mans nel 1969. La livrea ufficiale è coperta e protetta dalla pellicola Indigo Blue che vedete nelle foto, applicata prima delle riprese del film. L'auto è ora in vendita su eBay a Edmond, Oklahoma, a un prezzo di 254.995 dollari (poco più di 232.000 euro, al cambio attuale). L'auto viene fornita con un certificato di autenticità, cimeli firmati del film e un raccoglitore con tutta la documentazione del 2004 relativa alla costruzione del veicolo.

Ford GT40 replica by Cape Advanced Vehicles, la plancia

LINK UTILI Qui trovate l'annuncio online per provare ad aggiudicarvi la replica della GT40 e qui il link all'azienda produttrice, per approfondire la loro offerta. Tre infatti sono gli allestimenti proposti da CAV: GT40, GT40+ e GT40 Gulf. La prima è il modello base, con la carrozzeria del modello originale allestita su una struttura più moderna. La CAV GT40+ è più lussuosa e confortevole, mentre la CAV GT40 Gulf è la versione ufficialmente autorizzata da Gulf Oil ad avere l'iconica livrea GT40. Due le scelte di motore, il V8 small block Ford Racing da 450 CV o il più moderno Ford Performance Modular V8 da 410 CV, che ha emissioni e consumi più bassi. Non mancano varie opzioni per migliorare sospensioni e freni.

Fonte: eBay

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/12/2023