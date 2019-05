Autore:

La redazione

IL GENERALE LEE ALL'ASTA Quando si parla di motori e serie TV il pensiero va a Lui: un bolide color arancio che salta fiumi e sfonda granai durante inseguimenti mozzafiato. Parliamo del Generale Lee, una Dodge Charger del 1969, co-protagonista delle avventure dei cugini Bo e Luke Duke, della bella Daisy e dallo zio Jesse nella contea di Hazzard. Ebbene, uno degli ultimi esemplari del Generale Lee, nello specifico la numero 20, andrà all'incanto il prossimo 17 maggio (qui il sito dell'asta).

QUANTO VALE Secondo gli esperti, il valore dell'auto oscillerebbe fra i 50.000 e i 70.000 dollari, ma potrebbe addirittura toccare la soglia dei 250.000 dollari. Perché un valore così alto? Se lo chiedete, non avete mai visto la serie. Il Generale Lee, è più di un'auto: è un'autentica icona. Durante le riprese della serie TV, trasmessa per la prima volta il 26 gennaio del 1979, andarono distrutte circa 300 esemplari dell'auto e oggi in circolazione ne restano davvero pochissime.

QUELLA DEL FILM DEL 2005 Quella all'asta, va detto, non è una di queste. Si tratta infatti di una stunt car usata nel lungometraggio del 2005 Dukes of Hazzard, in cui Jessica Simpson vestiva (anzi svestiva) i succinti panni che furono della mitica Catherine Bach e Bo e Luke venivano interpretati da Seann William Scott e Johnny Knoxville. L'auto? Viene venduta nelle condizioni in cui era alla fine delle riprese: tutta ammaccata!

NON PROPRIO IMMACOLATA La Dodge Charger all'asta è stata infatti protagonista dell'inseguimento finale con una Shelby nera, ha compiuto il celebre giro della piazza della cittadina tutta di traverso e, naturalmente, non si è preoccupata di salvaguardare l'integrità della vernice. La meccanica prevede un cambio manuale a 4 marce con leva a T e un freno a mano separato che agisce sulle sole ruote posteriori, per agevolare i traversi. L'abitacolo è protetto da un rollbar a gabbia e tra le dotazioni non mancano il clacson che suona la classica musichetta Dixie e il CB per parlare con il resto della famiglia Duke.

AUTOGRAFATA Il motore, manco a dirlo, è un classicissimo V8 da 383 pollici cubici di cilindrata, pari a 6.276 cc, con radiatore in alluminio. Potenza e coppia non sono dichiarati. I cerchi sono American Racing Vector a 10 razze, le gomme, come l'iconografia classica impone, sono delle BF Goodrich Radial T/A. A impreziosirle l'auto, l'autografo di James Best, l'attore che impersonava lo sceriffo Rosco P. Coltrane nella serie TV originale. Non dite che non vi è venuta voglia di rompere il salvadanaio!