Autore:

Giulia Fermani

GIOCATTOLI COSTOSI Nell'Essex, Regno Unito, è stato realizzato quello che, con ogni probabilità, è tra i modellini auto più costosi del mondo. La one-off in scala 1:25 di una Ford Escort interamente fatta di argento, oro e diamanti.

LA STORIA Immaginate di essere così fedeli a un marchio auto da possedere, nel corso della vostra vita, 55 esemplari della stessa Casa. Immaginate ora di essere un gioielliere e di avere a disposizione la manualità e le materie prime per realizzare un vero e proprio gioiello su ruote della vostra auto preferita. E' nato così questo modellino di Ford Escort; dalla passione del gioielliere inglese Russell Lord che ha iniziato a lavorare su questo progetto ben 25 anni fa.

COME E' FATTA Basata sull'auto da rally guidata da Ari Vatanen alla fine degli anni '70, la Mk2 Escort, questa one-off ha il corpo in argento, freni e spoiler in oro, ruote in oro 18 carati e cerniere del cofano e griglia anteriore in oro bianco 18 carati. Completano l'opera i diamanti al posto dei fari, gli indicatori in zaffiro arancione e le luci dei freni posteriori in rubino.

PER UNA BUONA CAUSA Il modellino di Ford Escort realizzato da Lord vale 90.000 euro solo in materiali e sarà messa all'asta online il 2 maggio. L'intero ricavato verrà dato in beneficenza.