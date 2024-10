Nuove nomine in Stellantis, Alfa Romeo e Maserati

Avvicendamenti in corso in casa Stellantis. Cambiano i vertici di Alfa Romeo e Maserati. Le parole di Carlos Tavares

Ottenuto dal Governo il via libera alla cessione di Comau, Stellantis annuncia importanti cambiamenti nella direzione. Doug Ostermann, ex Direttore Operativo della divisione Cina, assume il ruolo di Chief Financial Officer in sostituzione di Natalie Knight, che lascia l'azienda. Antonio Filosa, già Amministratore Delegato del marchio Jeep in Nord America, assume anche l'uincarico di Direttore Operativo nella sua regione di competenza, succedendo a Carlos Zarlenga.

Antonio Filosa, nuovo Direttore Operativo di Stellantis in Nord America

MASERATI E ALFA ROMEO Del Top Executive Team entra a far parte Santo Ficili, che viene nominato CEO sia di Maserati - al posto di Davide Grasso - sia di Alfa Romeo. Ridefiniti gli incarichi di Jean-Philippe Imparato, che mantiene il ruolo di CEO di Pro One (veicoli commerciali) e viene nominato Chief Operating Officer Enlarged Europe, succedendo a Uwe Hochgeschurtz, che lascerà l’azienda. Gregoire Olivier viene nominato Chief Operating Officer per la Cina oltre a mantenere il ruolo di Liaison Officer di Leapmotor, grazie alla sua conoscenza ed esperienza maturata nel mercato cinese.

Santo Ficili, nuovo CEO di Maserati e Alfa Romeo

PROVE TECNICHE DI SUCCESSIONE Il Consiglio di Amministrazione di Stellantis ha confermato la fiducia al CEO Carlos Tavares, ma resta confermato anche che prosegue il già annunciato avvio della ricerca per individuarne l'erede. Il contratto di Tavares scade infatti all'inizio del 2026 e al termine del mandato il manager portoghese avrebbe espresso l'intenzione di ritirarsi. La selezione del successore avviene tramite un ''processo formale'' condotto da un comitato speciale del board, presieduto dal presidente di Stellantis John Elkann, e si concluderà entro la fine del 2025.

Il CEO di Stellantis Carlos Tavares

LE PAROLE DI TAVARES “In questo momento darwiniano per l’industria automobilistica, il nostro dovere e responsabilità etica è di adattarci e prepararci per il futuro, agendo meglio e più velocemente dei nostri concorrenti, per offrire una mobilità sostenibile, sicura e accessibile. I nuovi membri del leadership team contribuiranno alla determinazione di tutta la squadra nell’affrontare le sfide future, rafforzando e accelerando il nostro percorso di trasformazione per diventare la mobility tech company di riferimento. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a porre le basi per il futuro successo di Stellantis”, ha dichiarato Carlos Tavares.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/10/2024