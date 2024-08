E ora la Chr...exit! L'erede di Chrysler vuole il divorzio da Stellantis

Molti americani non sono d’accordo con il modo in cui Stellantis ha trattato Chrysler negli ultimi anni, riducendo all'osso la gamma, e Frank B. Rhodes, Jr., pronipote di Walter P. Chrysler, che fondò la Chrysler Corporation nel 1925, cavalca il malcontento lanciando una proposta talmente ambiziosa da apparire surreale (e forse lo è). Rhodes ha chiamato a raccolta investitori e lavoratori per rilevare l’iconico marchio dalla proprietà Stellantis e dalla gestione di Carlos Tavares, insieme con Dodge e Plymouth.

IL PROGRAMMA Rhodes ha espresso la sua visione in una lettera di 17 pagine indirizzata a Carlos Tavares (non senza qualche errore di battitura, va detto), e condiviso su YouTube il video che potete guardare qui sopra. “Il marchio Chrysler, un tempo simbolo di innovazione e ingegnosità americana, è ora a rischio di scomparire nell’oscurità a causa di quelle che ritengo siano cattive decisioni e cattiva gestione da parte dei suoi attuali proprietari”, scrive Rhodes in una lettera condivisa da Mopar Insiders, che ''senza entrare nel dettaglio'' annuncia piani per una rinascita fatta di modelli innovativi creati con passione nel rispetto dell'eredità del marchio, con il coinvolgimento e la valorizzazione dei fedeli lavoratori dell'azienda.

MAKE CHRYSLER GREAT AGAIN Rhodes accusa Stellantis di essere “fuori contatto” con il mercato americano e vuole convincere la multinazionale a cedere tutti i suoi marchi americani a “una società che si preoccupi veramente del loro futuro”, creando una Nuova Chrysler Corporation “di proprietà americana”. Nonostante le buone intenzioni di Frank B. Rhodes Jr., è difficile credere che una proposta del genere possa mai avere un impatto su un colosso come Stellantis. In ogni caso, sarà interessante vedere se la proposta dell’erede di Chrysler guadagnerà seguito. E l'eventuale risposta di Tavares, se mai arriverà.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 30/08/2024