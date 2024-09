Il Governo taglia i fondi per la fabbrica di batterie di Stellantis e Mercedes

Il Governo Italiano sta tagliando i fondi per la fabbrica di batterie per auto elettriche che Stellantis e Mercedes-Benz intendevano costruire vicino a Termoli, tramite la compartecipata Automotive Cells Company (ACC). I tagli decisi sarebbero conseguenti ai ritardi nella realizzazione del progetto, a loro volta giustificati dal rallentamento della domanda di veicoli elettrici in Europa. I fondi pubblici originariamente destinati alla ACC, tra i cui azionisti figurano le due case automobilistiche, saranno spostati su altre iniziative per le energie green dopo che l’azienda non è riuscita a fornire un calendario chiaro per lo sviluppo dell’impianto, ha dichiarato il Ministro dell’Industria Adolfo Urso.

A PICCO CON LE VENDITE ACC, che aveva pianificato di costruire tre fabbriche di batterie in Europa per un investimento totale di 7 miliardi di euro, ha sospeso i lavori preparatori sul sito di Termoli e ha anche interrotto la costruzione dell'impianto a Kaiserslautern, nel sud-ovest della Germania. Stellantis continuerà a costruire motori nello stabilimento di Termoli fino al 2028, per aiutare a mitigare l’impatto del ritardo della fabbrica di batterie, ha dichiarato un rappresentante dell’azienda. Tuttavia il calo di richiesta di auto elettriche in Europa impatta sulla produzione e sull'occupazione: Stellantis prevede infatti di interrompere la produzione della Fiat 500 elettrica a Torino, il prossimo mese, a causa della mancanza di ordini in Europa, e valuta piani di ristrutturazione dell'organico.

