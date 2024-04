BMW e la partnership con Rimac per le batterie: perché è un accordo storico

Demandare e delocalizzare, ma in modo diverso. Prendi BMW, che dopo aver chiuso la sua storica fabbrica di motori endotermici di Monaco di Baviera, oggi annuncia un importante accordo con Rimac Technology, divisione ingegneristica del marchio croato di hypercar elettriche. Come parte dell'accordo, Rimac fornirà accumulatori di nuova concezione alla futura generazione di auto elettriche dell'Elica. Definito da Rimac come ''il progetto più grande e ambizioso finora intrapreso dall'azienda'', il memorandum potrebbe essere il seme di una svolta nel settore auto europeo nel suo insieme.

Le batterie delle prossime Neue Klasse saranno costruite da Rimac

WORK IN PROGRESS I dettagli finanziari dell'accordo non sono stati resi pubblici, ma si sa che Rimac dovrà equipaggiare la propria fabbrica di batterie con nuove linee di produzione automatizzate. Inoltre, una parte sostanziale del Rimac Campus (vedi foto sotto), situato vicino a Zagabria, sarà dedicata specificamente allo sviluppo e alla fornitura dei nuovi pacchi batteria per BMW. Il fondatore e CEO di Rimac, Mate Rimac, ha espresso la sua soddisfazione per questa collaborazione storica, ricordando il suo inizio nel settore automobilistico con ''la conversione di una BMW Serie 3 del 1984 in un'auto elettrica'' nel suo garage quando aveva appena 19 anni. Questa partnership, ha sottolineato Rimac, rappresenta una trasformazione significativa per la sua azienda, passata da un fornitore e produttore di nicchia a uno dei più importanti innovatori di servizi di mobilità elettrica del pianeta.

Il Rimac Campus, dove nasceranno le batterie delle future BMW elettriche

ANCORA PIÙ AUTONOMIA Nonostante i dettagli completi dell'accordo saranno annunciati in seguito, già è evidente come BMW, per le batterie delle proprie future EV, voglia investire in tecnologie particolarmente all'avanguardia. Gli accumulatori sviluppati su misura da Rimac dovrebbero equipaggiare la generazione di EV in arrivo nel 2025, promettendo un'autonomia del 30% superiore rispetto agli standard attuali, una maggiore velocità di ricarica e una riduzione del peso. Si attendono ulteriori sviluppi per quanto riguarda questa collaborazione, compresi gli eventuali effetti su una possibile condivisione progettuale della dinamica veicolo, considerando che Rimac è esso stesso un Costruttore. E che Costruttore, considerando tutti i primati raccolti con la sua hypercar Nevera. Questo accordo può essere considerato storico perché anticipa (forse, e in parte) proprio ciò che il CEO di Renault Group Luca De Meo di recente auspicava: una forte sinergia tra i Costruttori europei sulla progettazione e costruzione di auto elettriche. Per competere con la Cina e non soccombere sotto il peso di una transizione... concitata.

Che sia l'inizio di una nuova collaborazione tra costruttori europei?

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 09/04/2024