Impara a guidare come 007 con il BMW Security Vehicle Training. Video

Abbiamo tutti davanti agli occhi le spettacolari sequenze d'inseguimento di film come quelli della saga di James Bond. Scene che, quando le guardi, ti chiedi ''dove diavolo ha imparato a guidare così?''. Beh, una possibile risposta, è che l'attore in questione ha imparato a guidare così perché ha frequentato il programma BMW Security Vehicle Training. Cioè una scuola di addestramento unica nel suo genere, che offre corsi specializzati per autisti professionisti. Qui si impara a gestire l'automobile - preferibilmente, blindata - in condizioni estreme e sotto fortissimo stress. Per poi sapere come gestire le situazioni di pericolo reali e trovare una via d'uscita sicura. Per sé, e per i propri passeggeri. Clicca Play sulla foto di cover e guarda la video anteprima per farti un'idea. Ah, guardalo fino in fondo...

BMW Security Vehicle Training: tra le auto c'è la serie i7 protection

CORSI E RICORSI L'area dove si svolge il corso è un'ex pista d'atterraggio militare nelle vicinanze di Berlino, adeguatamente ristrutturata per ospitare le attività BMW. Il curriculum della scuola include due corsi distinti. Il primo, della durata di due giorni, fornisce una panoramica delle basi della fisica di guida e delle tecniche di guida avanzate. Ma non è tutto: il corso offre anche una formazione tattica per affrontare situazioni estreme, con esercitazioni che vanno dalla guida notturna su strade di foresta, alla gestione di esplosioni reali. Il secondo corso, più avanzato, si estende su tre giorni e mette alla prova le abilità acquisite nel corso base. Gli autisti saranno sottoposti a situazioni ancora più estreme, inclusi scenari di fuga sotto il fuoco e imboscate notturne. La BMW mette in guardia: durante le attività, potrebbero verificarsi danni effettivi ai veicoli a causa dei contatti. Insomma, non è un film.

BMW Security Vehicle Training: tra gli esercizi anche situazioni di guida complesse

I MEZZI (E CHE MEZZI) Vi starete chiedendo quali sono i veicoli che gli autisti imparano a padroneggiare. Ovviamente, l'ammiraglia blindata BMW Serie 7 Protection (qui la nostra prova), anche in versione elettrica i7 Protection, che offre una protezione in acciaio blindato e vetri resistenti ai proiettili fino al livello VPAM 10. Equipaggiati con il Pacchetto M Sport, questi veicoli non solo offrono un ambiente interno di lusso, ma anche tantissima potenza, con motori V8 da 523 CV per la Serie 7 e una potenza elettrica da 536 CV per la i7. A sua volta, la BMW X5 Protection VR6 vanta un motore V8 da 523 CV e una resistenza ai proiettili paragonabile alla berlina. Sebbene i prezzi dei corsi non siano noti, è probabile che i clienti debbano versare un assegno di qualche migliaio di euro. Ma iscriversi e partecipare potrebbe, un giorno, salvare loro la pelle.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 01/04/2024