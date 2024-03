BMW M2 CS: dopo le prime indiscrezioni, ecco le novità sulla compatta sportiva

Della nuova BMW M2 CS, ovvero la più performante Competition Sport, ne avevamo già vista qualche foto e letto un po’ di informazioni a maggio 2023. Ma oggi arriva un’altra bella serie di immagini, questa volta dalle piste innevate dei proving ground scandinavi, oltre a qualche notizia aggiuntiva sulla più piccola delle BMW M. Il reparto sportivo della Casa tedesca sta mettendo alla prova questo prototipo della M2 CS e, nonostante il rivestimento mimetico, l'auto conferma un importante dettaglio di stile e funzionale nella zona posteriore. Proprio come la M4 CSL e la M3 CSL prima, il modello più potente della compatta a trazione posteriore avrà uno spoiler a coda d’anatra ispirato ai modelli da competizione del passato.

Nuova BMW M2 CS: la sportiva di Monaco durante i collaudi invernaliDETTAGLI ESCLUSIVI PER UN MODELLO SPECIALE Man mano che lo sviluppo procede arriveranno ulteriori modifiche alla M2 CS oltre al design dal sapore retrò che vediamo in coda. Per esempio, potrebbe avere un nuovo set di cerchi in lega leggera esclusivi, un colore dedicato a questa variante sportiva e forse alcuni lievi aggiornamenti ai paraurti. Come per i precedenti modelli con il logo CS in bella mostra, per esempio la M3 CS lanciata lo scorso anno, ci sarà molta fibra di carbonio montata come equipaggiamento standard.

Nuova BMW M2 CS: motore twin-turbo tremila da 500 CV e cambio automaticoUNA PERLA DI TECNOLOGIA E PRESTAZIONI Voci prossime agli uffici R&D della Casa di Monaco fanno supporre che gli ingegneri ridurranno un po’ la potenza del motore S58 ad almeno 500 CV, dando quindi alla M2 CS un vantaggio di quasi 30 CV rispetto alla M2 base, pur ridimensionandosi rispetto alle sorelle maggiori M3 e M4. Ma, al contrario di quanto si pensava fino a qualche mese fa, il motore twin-turbo da 3,0 litri non sarà abbinato a un cambio manuale a sei marce poiché il sofisticato motore verrà accoppiato esclusivamente all’automatico a otto rapporti.

Nuova BMW M2 CS: sotto la mimetica, in coda si vede lo spoiler di tipo ducktailDEBUTTO TRA POCHI MESI Infine, questa pepata M2 non è il primo modello CS che debutterà nei prossimi mesi, poiché anche la M4 CS sarà lanciata nel 2024. Come prima, tutte queste auto Competition Sport saranno a tiratura limitata piuttosto che esemplari continuativi della gamma. Tra poco ne sapremo di più.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/03/2024