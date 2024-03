Last call: le ultime BMW M3 manuali si vincono alla lotteria

Mentre il mercato dell'auto tende ad abbandonare sempre più il cambio manuale in favore di trasmissioni automatiche o - addirittura - passando proprio alle vetture elettriche, c'è ancora un'ultima occasione per gli amanti giapponesi della guida sportiva tradizionale. BMW ha annunciato il lancio di una speciale edizione limitata della sua iconica M3 con cambio a sei marce e destinata - appunto - esclusivamente al mercato del Sol Levante. Conosciuta come M3 MT Final Edition, questa variante sarà un'uscita di scena spettacolare per la M3 a tre pedali, con soli 150 esemplari disponibili per l'acquisto. Attenzione, però. Perché siccome i bavaresi sono convinti che la domanda supererà di gran lunga l'offerta, hanno previsto un sistema di assegnazione tramite lotteria nel mese di maggio. State tranquilli, questo non anticipa che la prossima M3 sarà soltanto elettrica, anzi, BMW ha smentito lo stop alla produzione di motori a combustione. Possiamo quindi dormire sereni. Per ora.

EDIZIONE SPECIALE La vettura si distingue non solo per la sua rarità, ma anche per il suo stile unico. Disponibile in tre finiture esterne - Alpine White, Black Sapphire e M Brooklyn Grey - ogni modello sarà dotato di cerchi in lega M dipinti in oro opaco, ispirati alle leggendarie ruote della M3 DTM guidata dal ''nostro'' Roberto Ravaglia. All'interno, i dettagli rossi sui sedili conferiscono un tocco ancora più sportivo alla vettura. L'apertura degli ordini online per la M3 MT Final Edition è prevista per il 27 marzo, ma gli acquirenti dovranno fare - ovviamente - i conti con un prezzo importante: 14,2 milioni di yen, equivalenti a circa 88 mila euro (per fare un confronto, da noi una M3 Competition costa 107 mila euro). Tuttavia, data la sua esclusività e il suo status di ''ultima occasione'', non è da escludere che in molti ne approfitteranno e dopo qualche mese rimetteranno in vendita l'auto a un prezzo di molto superiore.

LA PROSSIMA ANCORA PIÙ POTENTE Mentre la trasmissione manuale sta per scomparire dal Giappone - ma piani di questo tipo per l'Europa non sono ancora stati comunicati - BMW ha già in programma un'evoluzione della sua super berlina per tutto il mondo. Secondo le ultime indiscrezioni, la prossima M3 vedrà un aggiornamento stilistico simile a quello della M4, con la M3 Competition che guadagnerà ulteriori 20 CV, portandola a un valore totale di 523 CV. Inoltre, sempre secondo i rumor, la casa di Monaco di Baviera starebbe pensando di realizzare una versione CS anche per la M3 Touring. E non è da escludere che il debutto per quest'ultima possa già avvenire nel 2024.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 16/03/2024