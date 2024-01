Nuova BMW M4 2024: la sportiva si regala 20 CV e più divertimento! Ecco le novità

Dopo aver mostrato l'aggiornamento per la Serie 4 (ve la presentiamo qui), a strettissimo giro BMW ci fa vedere come saranno le versioni M4 coupé ed M4 cabriolet per il 2024. Se le ''novità'' estetiche sono molto limitate, la parte più interessante - e importante - riguarda il propulsore. Il 3.0 litri turbo sei cilindri in linea è stato evoluto e può permettersi di erogare fino a una potenza massima pari a 540 CV, con un incremento di 20 CV rispetto all'attuale top di gamma. Per il mercato italiano non sono ancora state comunicate le disponibilità e il prezzo, ma quest'ultimo dovrebbe comunque aggirarsi - come base di partenza - tra i 105 e i 110 mila euro.

BMW M4 2024: la velocità massima con il pacchetto M Driver raggiunge i 290 km/h

POTENZA PIÙ 20 CV Dicevamo del motore. Il tremila sei cilindri in linea - propulsore più iconico di BMW - è l'unica scelta disponibile sebbene declinato in tre diversi livelli di potenza. L'ingresso nel mondo M4 è rappresentato dai 480 CV a trazione posteriore con cambio manuale a sei marce. Una soluzione molto apprezzata dai ''puristi'' e che nel 2024 troverà applicazione per la prima volta anche sulla sportiva Z4 (qui tutte le informazioni). La Competition con cambio automatico a 8 rapporti tocca i 510 CV mentre la Competition xDrive - quindi a trazione integrale - si innalza sulla vetta dei 540 CV, grazie all'incremento dei 20 CV di cui sopra. Per quest'ultima parliamo di un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi (3,7 per la cabrio) e di una velocità massima di 250 km/h, limite imposto comunque per tutte e tre le versioni. Con il pacchetto opzionale M Driver's è compreso lo ''sblocco'' a 290 km/h.

VEDI ANCHE

BMW M4 2024: la corona del volante può essere ora in Alcantara

CAMBIA MOLTO POCO Sono minimi i cambiamenti estetici, concentrati soprattutto su dettagli nella zona anteriore e posteriore dell'auto. Se l'imponente calandra a doppio rene è confermata, i fari guadagnano un nuovo disegno con la sagoma a boomerang ben visibile quando illuminata. In opzione c'è la tecnologia LED Matrix, riconoscibile per un inserto blu all'interno. I fari posteriori sono tecnologia laser e firma luminosa 3D, simile a quanto già visto sulla super esclusiva M4 CSL. La novità più grande all'interno è sicuramente il nuovo volante, per la prima volta disponibile anche con rivestimento della corona in Alcantara. Rinnovato anche lo stile dei comandi mentre la plancia è dominata dal BMW Curved Display con quadro strumenti da 12,3'' e intrattenimento di bordo da 14,9''. Quest'ultimo avrà grafiche specifiche da consultare durante la guida sportiva. Probabilmente sarà riconfermato anche il drift mode, vuoi mettere guidare una BMW di traverso anche in pista? Noi non vediamo l'ora, ma ne sapremo di più nei prossimi mesi!

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 31/01/2024