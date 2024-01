BMW i5 Touring: le foto finiscono in Rete prima del tempo

Dopo i disegni allegati ai brevetti e la prima foto teaser ufficiale, un post su Instagram svela le forme della BMW i5 Touring: la Serie 5 elettrica con carrozzeria station wagon. Praticamente identica alla Serie 5 Touring con motori tradizionali, la famigliare di Monaco dovrebbe mostrarsi al pubblico entro l'estate, a 12 mesi dal debutto della berlina a tre volumi (qui la nostra prova). Le foto sono state condivise in Rete da tale wilcoblok e sembrano essere state scattate durante un servizio fotografico ufficiale.

LO STILE Come si vede, non c'è per ora nessuna immagine del frontale, che probabilmente sarà molto simile a quello della tre volumi, con calandra aperta o chiusa a seconda che si tratti della variante elettrica o di quelle con motori endotermici. Il posteriore è invece inedito, con una linea di cintura che si alza verso la coda per riproporre il caratteristico ''gomito di Hofmeister'' al raccordo con il terzo montante. Sul tetto, si notano mancorrenti verniciati in nero lucido, che si sposano con i brancardi (verniciati a ricordare le minigonne delle auto più sportive) e con la parte bassa del fascione posteriore.

QUALI MOTORI? LE IPOTESI La scheda tecnica delle nuove BMW i5 Touring e Serie 5 Touring non è ancora stata comunicata, ma è ragionevole supporre che l'elettrica sarà offerta con le stesse configurazioni a motore singolo e doppio della berlina, con potenze fino a 601 CV, mentre le varianti endotermiche proporranno le stesse opzioni mild hybrid a benzina e Diesel e plug in hybrid a benzina, con frazionamenti a quattro e sei cilindri. Stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/01/2024