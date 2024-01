BMW Z4 M40i, ora è ufficiale: ecco il pacchetto con il cambio manuale!

Dopo mesi in cui le voci si sono rincorse facendo aumentare l'interesse degli appassionati attorno alle mosse di BMW, ora è ufficiale: la Z4 M40i viene finalmente offerta con il cambio manuale. Per la versione di vertice del modello si tratta di una prima volta assoluta. Il ritorno ai tre pedali giunge sulla scia di quanto avvenuto sulla vettura gemella Toyota Supra, proposta con cambio manuale a partire dal 2022.

BMW Z4 M40i Handschalter Pack: cruscotto

PACCHETTO PER PURISTI L'attuale generazione G29 della BMW Z4, lanciata nel 2019, fino ad oggi è stata offerta esclusivamente con cambio automatico a otto velocità. Ora invece viene messo a disposizione anche un manuale a sei marce sul 6 cilindri top di gamma da 3.0 litri e 335 cavalli montato sulla versione M40i. La novità fa parte di un nuovo ''Handschalter Pack'' che comprende anche alcune modifiche esterne e degli aggiornamenti del telaio che secondo BMW ''saranno apprezzati dai puristi della guida''.

LE NOVITA' Scendendo più nello specifico, il pacchetto Handschalter prevede parti su misura per il cambio manuale della M40i, con la leva del cambio e la guida alla trasmissione realizzate su misura per una ''sensazione di cambio senza rivali''. Inoltre è stata rivista la barra antirollio anteriore e la mappatura del sistema di sterzo elettronico è stata modificata per ottenere caratteristiche più nitide. Anche il controllo della trazione e il differenziale sono stati modificati. A differenza dell'automatico, poi, la versione manuale è fornita con ruote anteriore da 19 pollici e ruote posteriori più grandi da 20 pollici, con l'obiettivo di migliorare la trazione e il comportamento in curva.

BMW Z4 M40i Handschalter Pack

STILE ESCLUSIVO Per quanto riguarda gli esterni, la versione manuale della BMW Z4 M40i è fornita con vernice metallizzata ''Frozen Deep Green'', esclusiva del pacchetto Handschalter, e sono presenti finiture nere lucide con pinze dei freni verniciate di rosso. All'interno dell'abitacolo, invece, sono presenti finiture in ''pelle Vernasca'' con dettagli ''M'' neri.

E IL PREZZO? A livello di consumi la versione manuale si annucia leggermente migliore di quella automatica (15,3 km/l, contro 14,8 km/l), mentre sul tempo da 0 a 100 km/h la prestazione di 4,6 secondi è un decimo superiore. Bmw non ha ancora comunicato il prezzo per la M40i con pacchetto Handschalter, ma dovrebbe essere leggermente superiore rispetto alla versione automatica. Per gli appassionati del manuale non dovrebbe essere un grosso sacrificio...

Pubblicato da Luca Manacorda, 31/01/2024