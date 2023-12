BMW Z4: nel 2024 arriva manuale! Manca solo la conferma ufficiale

In leggero ritardo rispetto ai rumor di cui vi avevamo informato, BMW sarebbe pronta a stupire gli appassionati di guida con una mossa audace, considerando i tempi. Per la prima volta dal suo debutto nel 2019, la Z4 top di gamma di ultima generazione avrà un cambio manuale. L'introduzione del terzo pedale segna un ritorno alle origini e aggiunge un tocco di emozione alla guida sportiva della roadster. E la più importante novità è che l'introduzione riguarderà anche la versione al vertice dell'oferrta: la M40i. Quest'ultima, fino ad ora, ha fatto affidamento solo sul cambio automatico a otto velocità ZF, abbinato al possente motore turbo da 3.0 litri a sei cilindri in linea, noto come 'B58' e capace di sprigionare 340 cavalli.

BMW Z4 2023: visuale laterale con capote in apertura

COME LA TOYOTA La Z4 segue le orme della sua ''sorella'' Toyota GR Supra coupé, che ha ottenuto l'opzione di un cambio manuale a sei marce l'anno scorso (qui la prova). Tuttavia, contrariamente alla Supra, la Z4 non adotterà lo stesso cambio dellaToyota, bensì quella della BMW M2 a sei marce. In termini di prestazioni, è probabile che la Z4 manuale non differisca significativamente dalla sua controparte automatica. La Supra manuale, ad esempio, accelera da 0 a 100 km/h in soli 0,3 secondi in più rispetto al modello automatico. Infine, rimane incerto se la M40i manuale sarà prodotta in quantità limitate o se questa opzione resterà strutturalmente in gamma.

BMW Z4 2023: visuale di 3/4 anteriore

UNA DELLE POCHE La decisione di introdurre una trasmissione manuale non è casuale ma serve a conferire alla Z4 un punto di forza distintivo rispetto alla concorrenza. Modelli come l'Audi TT (qui vi parliamo del suo addio) e la Jaguar F-Type, per esempio, non offrono questa possibilità di scelta, rendendo la Z4 un unicum nel suo genere. Tolta la meno potente Z4 a 4 cilindri, per poter trovare automobili sportive, compatte, due posti a trazione posteriore e con i tre pedali la scelta ormai si riduce quasi esclusivamente alle giapponesi Mazda Mx-5 e Toyota GR86. Questa novità potrebbe anche dare una spinta alle vendite della Z4, che secondo l'analista di mercato Jato Dynamics, ha registrato 5.448 unità vendute in Europa quest'anno, un numero inferiore di 260 rispetto alla TT e di 222 rispetto alla Porsche 718 Boxster, che invece il cambio manuale lo offre. È probabile che il cambio manuale comporti un sovrapprezzo rispetto alla versione automatica M40i, seguendo l'esempio della BMW M2 Coupé.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 15/12/2023