BMW Serie 4 facelift, tanto ibrido leggero e qualche altre novità

Per Coupé e Cabrio, piccoli ritocchi esterni e interni e più motorizzazioni benzina mild hybrid 48 volt. In vendita da marzo

Più espressiva, (poco) più elettrificata e digitalizzata. BMW Serie 4 Coupé e Cabrio si sottopongono al canonico restyling di metà carriera: ecco un identikit, in vista delle vendite, previste anche in Italia entro il mese di marzo 2024. Ancora no news, invece, per Serie 4 Gran Coupé facelift.

BMW Serie 4 Coupé e Cabriolet MY24

COME CAMBIA FUORI Limitati gli interventi esterni: i fari acquistano un aspetto più nitido, mentre le luci posteriori sono ora disponibili (o di serie, in caso di M440i) anche con tecnologia Laserlight, con diodi laser che illuminano fasci di fibre di vetro, producendo attraenti grafiche luminose tridimensionali. Altrove, ecco nuovi cerchi da 19 pollici e una tavolozza di colori rivista che include il Cape York Green e il Vegas Red metallizzato. Le varianti 430i si distingono per un nuovo design delle prese d'aria di aspirazione a rete, mentre nuova M440i sfoggia una nuova griglia nera lucida con badge M, terminali di scarico neri e accenti neri lucidi che sostituiscono le precedenti decorazioni in Cerium Grey. Per chi cercasse qualcosa di ancor più aggressivo, in opzione c'è il pacchetto M Carbon Exterior.

I nuovi interni

COME CAMBIA DENTRO Gli aggiornamenti all'interno includono nuovo volante (con paddle) del cambio, nuova illuminazione ambientale, nuove bocche di ventilazione, soprattutto il nuovo ''double display'' curvo con sistema operativo iDrive 8.5. Di serie i sedili sportivi.

BMW Serie 4 Cabrio 2024

I MOTORI A BENZINA Sotto il cofano di 420i si trova sempre il 4 cilindri turbo benzina di 2,0 litri da 184 cv, mentre la sigla 430i cela ora un motore a 4 cilindri turbo benzina da 2,0 litri con tecnologia mild hybrid 48V (la vera novità 2024) e una serie di aggiornamenti tra cui una riprogettazione delle porte di aspirazione e delle camere di combustione, nonché innovazioni nel controllo dell’albero a camme, dell’iniezione, del sistema di accensione e del percorso dei gas di scarico. Tutto ciò si traduce (anche) in un incremento di potenza dai precedenti 245 cv agli attuali 259 cv, per 400 Nm di coppia motrice. A sua volta, il 6 cilindri in linea da 3,0 litri di M440i è in gran parte rinnovato in chiave efficienza: il sistema mild hybrid 48V può ora fornire una spinta supplementare di +11 cv e +200 Nm di coppia per un tempo di 10 secondi o poco più. Di conseguenza, la potenza massima combinata raggiunge ora quota 391 cv (per 539 Nm di coppia), rispetto ai precedenti 374 cv (e 500 Nm). Riviste in ottica 2024 anche M4 Coupé e Cabrio. Ma questa, è un'altra storia...

I MOTORI DIESEL In gamma, sempre anche 420d, col 4 cilindri di 2,0 litri da 190 cv, e il 6 cilindri in linea di 3,0 litri da 286 cv di 430d, entrambi sempre con tecnologia mild hybrid 48V. Ci sentiamo presto per i prezzi di listino e i tempi esatti di apertura ordini.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 31/01/2024