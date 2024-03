Full electric, digitale, "vegan". BMW Neue Klasse X, "l'altra" X3. Video

Tempi di profondi cambiamenti, quelli odierni. Vale per l'industria auto nel suo insieme, vale per BMW. Che esprime il proprio cambiamento pure tramite il linguaggio: i nomi, i propulsori, il codice stilistico. BMW Vision Neue Klasse X la concept che prefigura il primo SUV a indossare il soprannome Neue Klasse. Erede in pectore di BMW iX3 (per X3 tradizionale, vedi ultimo paragrafo), il primo lotto di BMW Neue Klasse X entrerà in produzione nel 2025, unendosi alla versione di serie della berlina Vision Neue Klasse presentata in anteprima all'IAA di Monaco 2023. Qui sotto, una video preview ufficiale. Cosa dobbiamo aspettarci? Tante cose nuove e alcune cose... strane.

MACCHINA DEL TEMPO BMW Neue Klasse X è dunque il secondo di 6 veicoli elettrici che avvolgeranno la piattaforma Neue Klasse tra il 2025 e il 2027. Per descrivere il design, BMW ricorrere al termine ''semplificato'': lo strettissimo doppio rene anteriore ricorda molto le BMW classiche, tipo BMW 2002 e, ovviamente, la berlina Neue Klasse originale degli anni '60. Accenti retrò, sguardo al futuro: la griglia stessa viene reinventata come una scultura tridimensionale con contorni verticali retroilluminati. In generale, forme più aerodinamiche del 20% rispetto ai modelli X precedenti, sezione posteriore con gruppi ottici a effetto 3D e con luci distribuite su più livelli.

BMW Neue Klasse X, anche il design del posteriore è tutto nuovo

SUPER COMPUTER Trattandosi di un prototipo, ancora nessun dato ufficiale su motori e batterie, quindi sui gradi di potenza e autonomia. Sappiamo semmai che BMW Neue Klasse X ricorrerà allaa tecnologia BMW eDrive di sesta generazione (accumulatori a maggiore densità energetica, architettura a 800 volt) e che quindi manifesterà un miglioramento del 30% nell’autonomia e guadagni simili nella velocità di ricarica. Sia il nuovo telaio, sia il nuovo ''cervellone'' per i controlli della dinamica, dalla potenza di calcolo fino a dieci volte superiore rispetto a oggi, promettono - sostiene l'Elica - ''un’esperienza di guida superiore e su misura per le esigenze individuali degli utenti''.

''Feeling di guida superiore'', promette BMW

UN MONDO NUOVO All'interno, scompare per sempre il manopolone iDrive. Coi super display del sistema BMW Panoramic Vision (uno schermo a tutta larghezza, più il BMW 3D Head-Up Display) si interagisce tramite i pulsanti montati sul volante, soprannominato HyPersonX e dotato anche di un controllo dedicato alla regolazione del ''suono'' artificiale. Restando all’interno: ampio ricorso a nuovi materiali a base vegetale, sviluppati in modo sostenibile e privi di petrolio. L'abitacolo è tapprezzato anche di plastica marina riciclata, con le reti da pesca scartate che costituiscono il 30% del contenuto di plastica interna.

Interni ultra-ecosostenibili

X3 È SALVO La versione di produzione della Neue Klasse X, che molto probabilmente impersonerà BMW iX3 di seconda generazione, uscirà dallo stabilimento BMW di Debrecen in Ungheria nel corso del 2025. Nel frattempo, i rumor (e le foto spia) suggeriscono che BMW manterrà la X3 a combustione in circolazione per un’altra generazione ancora, come modello separato da iX3/Neue Klasse X. Nuova BMW X3 termica potrebbe entrare in commercio entro fine 2024. Il passaggio al SUV elettrico, ultra-digitale e ''vegetale'' non è obbligatorio. Non ancora.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/03/2024