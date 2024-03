BMW M4 GT3 ed M Hybrid V8 sono già a Le Mans. Nel mondo Lego

In attesa di scendere in pista alla 24 Ore, la Gt e il prototipo dell'Elica si fanno "micro". Quanto costa il nuovo set Lego Speed Champions

D'accordo, il garage Lego Technic conterrà pure modelli più sofisticati, tuttavia l'ultimo kit a tema racing della serie Lego Speed Champions non viene affatto confezionato a beneficio solo dei più giovani. A giocare alla 24 Ore di Le Mans con BMW M Hybrid V8 e BMW M4 GT3, c'è da scommettere, saranno pure i padri. Poiché il set lo si può acquistare sia via e-commerce, sul portale Lego così come sullo store BMW, sia di persona nei concessionari, costruire una Gt o un prototipo del proprio marchio preferito suona come un sano passatempo mentre la propria BMW è in officina per il tagliando. Saranno graziose?

BMW M4 GT3 ed M Hybrid V8 by Lego: per ingannare il tempo in vista di Le Mans

LA GT Il doppio pacchetto è composto da 676 pezzi ed è consigliato a un pubblico dai 9 anni in su (vedi sopra). Partiamo da BMW M4 GT3. Il modello reale è la versione gara'' di M4 che partecipa alla categoria LMGT3 della serie FIA WEC. Sarà regolarmente in griglia di partenza alla 24 Ore di Le Mans 2024, il giugno prossimo. Audace e quindi divisivo, sta di fatto che il linguaggio di design della ultime BMW sembra declinarsi molto bene anche sul pianeta a mattoncini: hai il maxi doppio rene verticale e altri dettagli piuttosto intricati tipo i terminali di scarico, lo spoiler e il caratteristico volante multiuso.

BMW M4 GT3

IL PROTOTIPO Dal canto suo, BMW M Hybrid V8 è l'hypercar con la quale il marchio bavarese è ricomparso nel 2023 nel giro delle corse endurance (la serie statunitense IMSA, categoria GTP) e con la quale, nel 2024, tenterà a sua volta l'assalto a Le Mans. Pure la ricostruzione Lego della M Hybrid V8 sembra distinguersi per una cura dei dettagli esterni e interni tutto fuori che approssimativa. Vedi, a titolo di esempio, l'ampio parabrezza che avvolge la cellula abitacolo.

BMW M Hybrid V8

EFFETTI SPECIALI Senza contare che i mattoncini di ambedue le auto sono verniciati BMW M Motorsport e riproducono la stessa identica livrea delle vetture da competizione del mondo reale. Non è finita qui: per entrambe, i pannelli del tetto possono essere rimossi. Per esplorare meglio l'abitacolo, o per far accomodare al posto guida uno dei due mini-piloti (inclusi nella confezione, of course). Ah, il kit costa 49,99 euro: un'altra (bella) differenza coi set Lego Technic.

Lego Speed Champions BMW M4 GT3 ed M Hybrid V8: prezzo di 50 euro

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/03/2024