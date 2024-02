La Ferrari 296 GTS di mattoncini è la protagonista a Legoland Miami (video)

Il parco divertimenti tematico di Legoland Miami, in Florida, ha appena svelato una nuova attrazione dedicata al suo pubblico, legata indissolubilmente a tutto ciò che riguarda il mondo Ferrari e destinata a far impazzire gli appassionati delle auto sportive di Maranello e dei mattoncini Lego. Se siete fra questi e avete in programma una visita da quelle parti, non fatevi scappare l’occasione di una visita. La nuova Lego Ferrari Build & Race Experience aprirà l'8 marzo e i partecipanti potranno costruire la propria Ferrari con i Lego e gareggiare contro altri in un’area speciale chiamata ''virtual game zone''. Il pezzo forte della nuova attrazione è una Ferrari 296 GTS a grandezza naturale costruita esclusivamente con mattoncini. Anche se questa non è la prima auto in scala reale che abbiamo visto realizzata con i Lego, è altrettanto impressionante quanto la hypercar Bugatti Chiron presentata qualche anno fa. Guardiamo insieme il modello Ferrari nel video di presentazione.

REPLICA FEDELE, ANZI FEDELISSIMA Lego afferma che un team di dieci persone ha impiegato circa 1.850 ore per costruire la 296 GTS e, sebbene non abbia specificato esattamente quanti mattoncini sono stati usati per costruire questo capolavoro, l'attenzione ai dettagli è incredibile. Non solo tutte le proporzioni dell'auto sono perfette, ma anche i fari anteriori, le luci posteriori e l'illuminazione della targa sono funzionanti. Inoltre, la replica è montata sulle ruote della 296 originale e il colore dei mattoncini riproduce fedelmente la tinta Rosso Corsa della Ferrari.

Ferrari 296 GTS Lego: l'abitacolo replicato fedelmente con i mattoncini coloratiINDOVINATE QUANTI MATTONCINI SERVONO L'interno è dettagliato quanto l'esterno e comprende una combinazione di mattoncini beige, marroni e neri, oltre a un vero volante della 296. Il team che ha costruito l’auto si è anche preso la briga di realizzare in mattoncini la parte superiore del V6 biturbo plug-in hybrid da 2,9 litri della supercar italiana. Nel complesso, il modello pesa quasi due tonnellate e Legoland Florida invita i fan a visitare la loro pagina Instagram e commentare quanti mattoni pensano siano stati necessari per costruirlo prima che la quantità ufficiale venga annunciata in futuro.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/02/2024