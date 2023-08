Lego Icons: ecco la Chevrolet Corvette del 1961

L’ultima creazione di Lego Icons arriva dagli States! Si tratta di una vera e propria icona indiscussa dell'automobilismo a stelle e strisce: stiamo parlando della mitica Chevrolet Corvette C1 del 1961. Con i suoi caratteristici colori sgargianti, rosso accesso con dettagli bianchi e cerchi grigi, il set numero 10321 di Lego si compone di 1.210 pezzi. Si tratta di un ulteriore omaggio dell’azienda danese al mondo delle quattro ruote che si va ad aggiungere ai set dedicati a Chevrolet Camaro Z28 (qui il nostro approfondimento), Mini Cooper MK VII, Ford Mustang, Land Rover Classic Defender 90, Porsche 911 e Fiat 500.

Lego Icons Chevrolet Corvette C1 1961

ICONA USA Lego Chevrolet Corvette C1 replica fedelmente i dettagli della celebre 2 posti americana. A un primo sguardo non mancano infatti la classica coda d'anatra, i caratteristici quattro fanali posteriori e l’immancabile antenna posizionata sul retro. La C1 fu la prima generazione di Corvette a uscire dagli stabilimenti Chevrolet. L’auto venne lanciata per la prima volta sul finire 1953 e rimase in produzione fino al 1962.

Lego Icons Chevrolet Corvette C1 1961: dettaglio

LA SCAPPOTTIAMO? Il modellino misura 32 cm in lunghezza, 10 cm in altezza e 14 cm in larghezza. Come da tradizione Lego cofano, baule posteriore, portiere e sterzo sono completamente mobili. In aggiunta, il set prevede la possibilità di montare il tettuccio rigido, così da trasformare la roadster in un’elegantissima coupé. Due le targhe applicabili: una dello Stato del Michigan e una di quello della California. Il set Lego Icons Chevrolet Corvette (riservato ai maggiori di 18 anni) è arrivato in Italia lo scorso 4 agosto 2024, al prezzo di 149,99 euro.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 15/08/2023