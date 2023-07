La Yamaha MT-10 SP diventa Lego Technic: data di arrivo e prezzo

La maxi naked Yamaha più affilata, la MT-10 SP, diventa un modellino Lego Technic. La moto a mattoncini è lunga 44 cm, alta 25 e larga 15 cm per 1.478 pezzi. Scopriamo caratteristiche, data di arrivo e prezzo della novità Lego.

MOTO VERA Come BMW M 1000 RR, Vespa 125 Special e Batcycle, la moto di Batman, anche la riproduzione della Yamaha MT-10 SP riprende fedelmente la vera maxi naked: sul modellino Lego Technic troviamo forcella e ammortizzatore funzionanti, ma anche leva e meccanismi del cambio sono azionabili, per dare la sensazione di poter salire in sella alla riproduzione della 4 cilindri di Iwata!

Yamaha MT-10 SP: il modellino di Lego Technic è in arrivo

QUANDO E QUANTO Il modellino a mattoncini della Yamaha MT-10 SP Lego Technic sarà disponibile da domani, 1 agosto, sul sito di Lego, al prezzo di 229,99 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 31/07/2023