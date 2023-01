La moto di Batman è in vendita: il prezzo del nuovo modellino Lego

Per gli appassionati dei film, in particolare di Batman, ecco il modellino Lego Technic della Batcycle, la moto dell'Uomo Pipistrello

I motociclisti – e non – appassionati di modellini sanno che Lego sforna numerose riproduzioni delle più svariate due ruote in circolazione. Dopo l'iconica Vespa 125 Special e le sportivissime BMW M 1000 RR e Ducati Panigale V4 R – della moto bolognese ce n'è anche una in scala 1:1 da 15.000 mattoncini – ora arriva anche la Batcycle, la moto di Batman.

Da Lego Technic la Batcycle, la moto di The Batman

PRESTO IN VENDITA La moto dell'Uomo Pipistrello è costituita da 641 pezzi e dispone di sterzo, sospensioni, trasmissione a catena e, come una vera moto, non manca il cavalletto per poterla esporre sullo scaffale. La Batcycle, lunga 33 cm e alta 16, sarà disponibile a partire dal 1 marzo: per portarsi a casa la moto Lego Technic di The Batman servono 54,99 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 04/01/2023