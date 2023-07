Yamaha R1 GYTR PRO 25th Anniversary: prezzo super per la più esclusiva di sempre

Yamaha non è nuova a questo genere di versioni speciali e, dopo la R1 GYTR VR46 dedicata a Valentino Rossi e la Yamaha R1 Replica Toprak Limited Edition, ecco che ci è ricascata: per i 25 anni della supersportiva di Iwata ecco la R1 GYTR PRO 25th Anniversary, la moto più vicina a quelle che corrono in WSBK e EWC. Soli 25 esemplari e prezzo da sogno...

Yamaha: la R1 GYTR PRO 25th Anniversary e la prima versione

COM'È FATTA Questa esclusivissima R1 è equipaggiata con tutta la componentistica GYTR ed è la moto più vicina a quelle impegnate in WSBK o EWC. Si parte con la carena in carbonio, che riporta la grafica celebrativa per i 25 anni della supersportiva, passando per il telaietto posteriore – anch'esso in carbonio – progettato per alloggiare un serbatoio carburante modificato con baricentro ribassato e la ECU Magneti Marelli. La forcella anteriore è una Öhlins FGR, l'ammortizzatore posteriore un TTX con regolazione del precarico pneumatico, mentre il forcellone rovesciato, sviluppato appositamente da Yamaha per le gare del Mondiale SBK, migliora il grip al posteriore. mentre l'impianto frenante Brembo con pinze monoblocco offre il massimo per le staccate al limite. È disponibile anche il sistema GYTR PRO Electronic System (GPES), pacchetto elettronico all'avanguardia per il controllo del motore e l'acquisizione dei dati sviluppato da YMRE nel campionato del mondo WorldSBK e in quello di Endurance FIM. Il modulo GPES è dotato dei software elettronici più aggiornati, come il sistema anti-impennata, il controllo della partenza, la gestione del freno motore e il controllo di trazione, per una configurazione di base pronta all'uso che fornisce un eccellente punto di partenza.

USCITA E PREZZO Le moto, assemblate a mano a partire dal telaio, saranno consegnate tra gennaio e maggio 2024 in base alla prenotazione: per portarsi a casa una delle R1 GYTR PRO 25th Anniversary – potete prenotarla cliccando qui – serviranno circa 159.000 euro.

Andrea Dosoli, Road Racing Manager, Yamaha Motor Europe: ''Abbiamo sviluppato la gamma di componenti performance GYTR PRO insieme ai nostri tecnici del campionato del mondo di Superbike e di quello di Endurance, per consentirci di offrire ai nostri clienti l'opportunità di sperimentare un livello di prestazioni davvero unico. In occasione del 25° anniversario della R1 abbiamo messo insieme la moto, l'intera gamma di componenti performance GYTR PRO, la conoscenza e l'esperienza dei nostri GYTR Pro Shop, per offrire una soluzione chiave per i clienti Yamaha che richiedono il meglio. Con l'edizione della R1 GYTR PRO 25th Anniverary i nostri clienti hanno l'opportunità di godersi una moto unica; una moto che è il più vicina possibile alle specifiche delle nostre moto dei campionati del mondo dal momento che è possibile provarla senza avere un contratto Yamaha per gareggiare nel WorldSBK o nell'EWC''.

Eric de Seynes: Presidente e CEO di Yamaha Motor Europe:''Il lancio della gamma GYTR PRO di componenti performance è un momento di vero orgoglio per tutti in Yamaha Motor Europe. Ora siamo in grado di offrire ai nostri clienti una tecnologia sviluppata in combinazione con i nostri programmi da gara del WorldSBK e dell'EWC. Progettata dai nostri ingegneri delle gare WorldSBK e testata dai nostri piloti professionisti, la gamma GYTR PRO rappresenta davvero il massimo quando si tratta di mettere a disposizione dei clienti la nostra tecnologia sviluppata per le competizioni. Il pacchetto chiavi in mano che offriamo in occasione del 25° anniversario della R1, che ho avuto il grande piacere di presentare durante la Yamaha Racing Experience al Mugello, è unico nel suo genere. Ciascuna delle esclusive unità della R1 GYTR PRO 25th Anniversary sarà realizzata con l'intera gamma di componenti performance GYTR PRO dai tecnici esperti di uno dei nostri negozi GYTR PRO Shop, che fornirà anche supporto tecnico durante una giornata dedicata alla configurazione della moto in pista. Si tratta di un processo che poche persone, a parte i nostri piloti professionisti, hanno la possibilità di sperimentare''.

Pubblicato da Michele Perrino, 24/07/2023