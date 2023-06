Lego 2K Drive, la libertà racchiusa in un pugno di mattoncini: il video

Disponibile il nuovo videogame racing a tema mattoncini: un mondo da tutto da esplorare in derapata e un editor per far correre la fantasia

Un videogame di corse è come un buon paio di scarpe da corsa: bastano pochi passi per capire se sono adatte a te, oppure se non vanno bene. Con Lego 2K Drive non sono servite più di due curve per far scattare la scintilla: il feeling con l’auto è quello giusto, i controlli pure, e in più è un gioco Lego, con la possibilità di dare libero sfogo al mastro costruttore che c’è in ciascuno di noi. Ma andiamo con ordine.

Lego 2K Drive, un'immagine di gioco

MONDO APERTO Come un set di mattoncini, anche Lego 2K Drive è un videogame che mette insieme diversi pezzi presi qua e là: il mondo aperto di Forza Horizon (che nel quarto capitolo ha avuto anche un’espansione dedicata proprio ai mattoncini di plastica), ricco di luoghi da esplorare liberamente, eventi e missioni secondarie; la trasformazione automatica del proprio veicolo - con tanto di rumore di mattoncini che si incastrano - in base al terreno su cui corre, da macchina da corsa a fuoristrada a barca, come in The Crew 2 di Ubisoft (di cui nei prossimi mesi arriverà il seguito); le corse in stile Mario Kart e Sonic & All-Stars Racing Transformed, con circuiti assurdi, pieni di scorciatoie e power-up con cui colpire - ed essere colpiti - gli avversari.

Lego 2K Drive, un'immagine di gioco

SEMPRE PIÙ IN ALTO La campagna principale del gioco, che dura una decina di ore, ci porterà nel regno cubettoso di Mattonia, dove dovremo affrontare rivali tanto agguerriti quanto improbabili, nel tentativo di conquistare la Astrocoppa e diventare il campionissimo. Il tutto raccontato con il solito, adorabile umorismo dissacrante Lego. Per sbloccare le nuove zone del gioco e accedere così alle gare più avanzate occorre raggiungere un determinato livello di esperienza, e questo impone di affrontare le missioni secondarie e le sfide sparse in quantità per tutto il mondo di gioco. Un obbligo mitigato, almeno in parte, dalla discreta varietà di situazioni in cui ci si può imbattere, e che rendono il “grind” sempre accettabile e divertente.

Lego 2K Drive, un'immagine di gioco

GARE MOZZAFIATO Come nei già citati Mario Kart e Sonic, anche in Lego 2K Drive si può prendere velocità in curva driftando, cosa che qui si ottiene non solo frenando, ma tenendo premuto contemporaneamente anche l’acceleratore per tutto il tempo della derapata: a dirlo così sembra complicato, e può suonare strana l’idea di dover tener premuto il “pedale” del freno per gran parte di una gara, ma il meccanismo funziona bene. I tradizionalisti possono comunque modificare i comandi nelle impostazioni per attivare il drift con un tocco del freno. In un titolo pensato principalmente per i più piccoli e per una fruzione “leggera”, ho apprezzato alcuni dettagli e finezze da primo della classe, come la possibilità di controllare il proprio veicolo in aria durante i boost e i salti con i razzi, o come cambia la risposta dell’auto man mano che perde mattoncini per strada dopo una collisione o nei combattimenti con gli avversari (e che si può riparare al volo “attingendo” ai pezzi degli oggetti presenti lungo il tracciato, ossia distruggendoli).

Lego 2K Drive, un'immagine di gioco

CHE ELASTICO! Il modello di guida è divertente e riuscito, così come i power-up sparsi lungo i circuiti, mentre ho trovato troppo evidente il cosiddetto effetto elastico durante le gare, quello che fa sì che sia impossibile distaccare troppo gli avversari, o rimanere eccessivamente indietro in una gara: tutto è sempre frenetico e convulso, il che non è mai un male, ma si perde un po’ della soddisfazione nella costruzione di una buona gara (o la frustrazione nel non riuscirci). Bello invece il design delle piste, ricche di curve, ostacoli, scorciatoie e ostacoli di ogni sorta.

VEDI ANCHE

Lego 2K Drive, un'immagine di gioco

SPAZIO ALLA FANTASIA... Dopo i primi minuti di gioco viene sbloccato il garage, che consente di dar libero sfogo alla propria fantasia e costruire le auto dei propri sogni, senza vincoli di sorta se non quello di possedere i pezzi (che si sbloccano giocando), e che suddetti pezzi si incastrino a dovere. Si può partire dai modelli già esistenti e modificare quelli, oppure cominciare da un singolo mattoncino 2x2; i pezzi si possono colorare, duplicare, raggruppare, togliere e muovere a blocchi... La ricchezza di comandi e opzioni possono inizialmente spaventare, ma se avete trascorso parte della vostra giovinezza a mettere assieme mattoncini veri, quelli virtuali riescono a essere - quasi - altrettanto divertenti.

Lego 2K Drive, un'immagine di gioco

... E AI MASTRI COSTRUTTORI La cosa migliore dell’editor è il suo non essere assolutamente necessario ai fini del gioco: potete anche non andarci, e va bene lo stesso. Chi vorrà invece tuffarcisi a capofitto, avrà davvero di che sbizzarrirsi per ore, giorni, settimane, e mi aspetto che arrivino creazioni da lasciare a bocca aperta. Purtroppo, almeno al momento, la condivisione dei propri modelli non è possibile, e sarà resa disponibile solo con uno dei prossimi aggiornamenti.

Lego 2K Drive, un'immagine di gioco

OCCHIO ALLE SPESE Il difetto principale di Lego 2K Drive è legato alla presenza di uno store che permette di acquistare nuovi modelli, minifigure e mattoncini, utilizzando la valuta guadagnata in-game oppure soldi veri. Come spesso accade in questi casi, i crediti accumulati giocando non bastano quasi mai per sperare di portare a casa qualcosa di sostanzioso, e per quello occorre integrare con la carta di credito; la cosa sarebbe meno problematica se Lego 2K Drive fosse un gioco gratuito, cosa che invece non è. Fortunatamente si può tranquillamente ignorare l’esistenza dello store, e godersi comunque l’avventura.

Lego 2K Drive, un'immagine di gioco

DOVE TROVARLO Sviluppato da Visual Concepts e pubblicato da 2K Games, Lego 2K Drive è disponibile per tutte le piattaforme ludiche: Nintendo Switch, PlayStation 5 e PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (Steam ed Epic Games Store). Oltre che in versione standard, il gioco è disponibile nella Awesome Edition, che comprende il Drive Pass 1 anno, il pacchetto Pilota Aquadirt e l'Awesome Bonus Pack! A partire dal mese di giugno arriveranno le stagioni di gioco, che offriranno 100 nuovi livelli, ricompense e contenuti extra per i possessori di Drive Pass, perlopiù di natura estetica (piloti, adesivi, decorazioni, suoni, pacchetti di mattoncini). Il pacchetto Drive Pass sblocca anche il veicolo Awesome Pizza e 550 Gettoni da usare nello store.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 04/06/2023