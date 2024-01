La Kawasaki Ninja H2R "per tutti" è firmata Lego Technic

La Kawasaki Ninja H2R arriva anche in "mattoncini" Lego Technic: scopriamo data di arrivo e prezzo del modellino in scala 1:8

La Ninja H2R rappresenta, nel mondo delle moto, un oggetto unico. È una delle rarissime moto sovralimentate e vanta la bellezza di 310 CV, una potenza inarrivabile da qualunque altra moto di serie, nonché un prezzo elevato – 56.000 euro – in realtà in larga parte giustificato dalla sua esclusività. In parole povere l'H2R è una moto per pochi fortunati ma... c'è un ma. Da Lego Technic, infatti, ecco la versione da montare della moto ''turbo''.

CARATTERISTICHE La moto, in scala 1:8, è dotata di sterzo, sospensioni funzionanti e cambio a 2 velocità, mentre il logo Kawasaki è riportato su entrambi i lati del serbatoio e la sigla H2R sul codino. La Ninja di Lego Technic è composta da 643 pezzi e misura 17 cm di altezza, 31 cm di lunghezza e 9 cm di larghezza.

QUANDO E QUANTO La Kawasaki Ninja H2R by Lego Technic sarà disponibile dal 1 marzo a un prezzo di 79,90 euro. Potete acquistarla negli store oppure sul sito di Lego, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 23/01/2024