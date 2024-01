E se Kawasaki realizzasse una Z400RS col 4 cilindri?

Il segmento delle medie cilindrate – intendo medie ''vere'', quelle da 3-500 cc – sta vivendo da qualche anno a questa parte una nuova vita. D'altra parte anche il mondo modern classic – vale a dire quelle moto che sono a tutti gli effetti moderne ma hanno sembianze del passato – trova spesso il favore degli appassionati. Ecco, è proprio lì che si inserirebbe perfettamente una Kawasaki Z400RS se non fosse che... i rumor dal Giappone parlano di motore a 4 cilindri di derivazione Ninja ZX-4R. Scopriamo di che si tratta!

NINJA 4-R SENZA CARENE Se la 400RS fosse ispirata alla Z400 sarebbe una cosa, ma con la base tecnica della Ninja ZX-4R cambierebbe tutto. La prima, infatti, è una naked con motore bicilindrico da 45 CV che adotta una ciclistica ''soft'', con forcella a steli tradizionali e mono disco anteriore, mentre la Ninja ha un cuore a 4 cilindri capace di 80 CV e dotazione di ben altro livello, con forcella a steli rovesciati, coppia di dischi e pinze ad attacco radiale (trovate qui la mia prova video della ZX-4RR, la punta di diamante della famiglia 400)...

UN PO' DI... FOLLIA Una Z400RS così, insomma, metterebbe in soggezione perfino la Z650RS – moto da 68 CV in vendita a 8.290 euro – assomigliando forse, per dotazioni, più alla Z900RS. Possibile mai?! Poi, però, basta guardare la gamma delle sportive Kawasaki e ci sono una miriade di Ninja: la 400 a 4 cilindri, le 500 e 650 bicilindriche e di nuovo la 600 a 4 cilindri. Se la Casa di Akashi non si è fatta tanti problemi con le carenate, forse, potrebbe lasciarsi alle spalle le perplessità e mettere in piedi anche il progetto Z400RS, no? Una vera e propria follia – ovviamente in senso buono – proprio come con la Ninja 400. Una scommessa che va contro il buonsenso e i numeri delle vendite, ma scalda i cuori degli appassionati... Incrociamo le dita!

Pubblicato da Michele Perrino, 08/01/2024