Kawasaki Ninja ZX-4RR 2024: date il bentornato alle sportive a 4 cilindri!

Sono le uniche rappresentanti in un segmento in declino, quello delle sportive a 4 cilindri: le 600 non si fanno più – Kawasaki in realtà nel 2024 rifarà anche la Ninja 6R ma è rimasta la sola stradale – e in quel di Akashi hanno deciso di tirare fuori dal cilindro ZX-4R e ZX-4RR, piccole 400 tutto pepe: il biglietto da visita parla di 80 CV – con l'airbox in pressione – a 14.500 giri/min per 189 kg in ordine di marcia. Saranno abbastanza per divertirsi? Vi racconto come va in pista la RR, quella più raffinata.

La nuova ZX-4RR 2024 di Kawasaki

La RR porta in dote una livrea dedicata, ispirata alla sorella grande, la Ninja ZX-10R. Bella colorazione, bene le finiture, ma senza esagerazioni: tra gli optional, il bello scarico Akrapovic con finale in carbonio, che su questa mini corsaiola sta proprio bene. Si respira qualità anche a guardare il telaio in acciaio, che non sarà il vecchio perimetrale in alluminio ma trasmette solidità, i bei tappi della forcella Showa e anche il monoammortizzatore pluriregolabile con leveraggio progressivo. Insomma, componentistica di livello che, insieme a questo super motore – almeno sulla carta – fa venire l'acquolina in bocca...

Breve ripasso di quelle che sono le caratteristiche tecniche di questa Ninja: il motore 4 cilindri in linea da 399 cc è capace di sprigionare 77 CV a 14.500 giri/min – 80 con l'airbox in pressione – mentre la coppia è di 39 Nm a 13.000 giri/min. Il cambio a 6 rapporti sulla versione RR è dotato di Quickshifter bidirezionale, mentre la frizione multidisco in bagno d'olio è assistita e con sistema antisaltellamento. Sul fronte elettronica abbiamo 4 Power Mode – Sport, Road, Rain e Rider – e il KTRC, il controllo di trazione, settabile su 3 livelli o disinseribile.

Kawasaki ZX-4RR 2024: vista laterale

Il telaio a traliccio in tubi d'acciaio ad alta resistenza è abbinato a una forcella a steli rovesciati Showa SFF-BP che, solo sulla RR, è regolabile nel precarico, mentre dietro c'è forcellone con sistema back link e, sempre e solo sulla RR, un mono Showa BFRC-lite pluriregolabile, lo stesso tipo di sospensione utilizzato sulla Ninja ZX-10R. Due dischi semi-flottanti da 290 mm con pinza ad attacco radiale e un disco da 220 mm completano il quadro per quanto riguarda l'impianto frenante, mentre i cerchi da 17'' ospitano – in occasione di questo lancio in pista – pneumatici 120/70 e 160/60 Pirelli Diablo Rosso III. Il peso delle Ninja ZX-4R e ZX-4RR è di 189 kg in ordine di marcia, col serbatoio da 15 litri, mentre l'interesse è di 1.380 mm.

Un lancio stampa fatto in pista e quel biglietto da visita lì – 399 cc, 4 cilindri da 80 CV a 14.500 giri/min... – mi fanno pensare che siamo in presenza di una Supersport 600 ma... 400. In parte è così ma mi basta avvicinarmi e salire in sella per scoprire una sportiva che sportivissima non è. La sella a 800 mm da terra è sciancratissima, tocco bene il terreno con entrambi i piedi, con le gambe addirittura flesse – 180 cm – mentre i semi manubri soono abbastanza alti e molto aperti, una posizione di guida che proprio da race replica non è. Si sta comodi, non c'è tanto carico sui polsi e – altra sorpresa – il raggio di sterzo è contenutissimo: se ruoto tutto da una parte quasi lo stabilizzatore al manubrio tocca col mio ginocchio. Alla faccia della sportiva tutta cordoli e bandiera a scacchi!

In sella alla nuova ZX-4RR 2024 di Kawasaki durante la prova

SI PARTE Basta accendere il motore e dare due manciate di gas, però, e tutto cambia. Qui torna fuori tutta l'aria da Supersport 600 perché il sound – e pure il regime di rotazione – sono da plurifrazionata con aspirazioni corsaiole. Imbocco la pitlane per entrare in pista con la frizione che è un burro e il comando del gas preciso, ma contraddistinto da una risposta appuntita – sono in mappa Sport – che rivela un po' di effetto on/off. Poco male perché basta spalancare e fare un prima-seconda che 4 cilindri e quickshifter fanno subito venire una voglia matta di velocità... Il motore non è così vuoto sotto – è pur sempre un 400 – e spinge discretamente anche ai medi, dove però – tra i 7-8.000 giri – c'è una leggera incertezza, quasi uno scalino da... 2 tempi. Niente che dia particolarmente fastidio nella guida full gas, anzi, si dimentica facilmente. Il bello, infatti, ha ancora da venire, con la spinta che si fa più consistente, così come l'urlo del 4 di Akashi, una vera e propria libidine fino ai 15.000 giri indicati!

LA GUIDA La Kawasaki ZX-4RR è l'ennesima dimostrazione – superflua – che non servono 200 CV per divertirsi. In fondo al rettilineo di 600 metri di Calafat faccio quasi 200 all'ora prima di arrivare al temibile sinistra in discesa che porta al primo tornantino verso destra. Il motore strepita e mi attacco ai freni, scalando marce a più non posso, dalla quinta alla seconda, col 4 cilindri che urla come un pazzo. Il trasferimento di carico è marcato, la forcella non è quell'avantreno granitico in stile Kawasaki di una volta e l'ABS si sente chiamato in causa dalla mia violenta azione sulla leva, complice la morbidezza della prima. I due dischi da 290 mm svolgono un gran bel lavoro in termini di potenza e modulabilità – idem il posteriore, una sorpresa su una sportiva – ma l'antibloccaggio ha una logica stradale alla quale mi devo adeguare.

Kawasaki ZX-4RR 2024: la prova in pista

MORBIDA Prese le misure alle caratteristiche di forcella e impianto frenante, inizio a cercare di capire il circuito di Calafat, inseguendo qualche collega più smaliziato. Scopro che anche il mono è un filo morbido quando apro più deciso il gas in curva, ma in compenso la Ninja è molto agile – considerati i suoi quasi 190 kg – e rigorosa a seguire la linea impostata. Si muove con maggiore sveltezza rispetto a una Supersport 600 e resta un po' meno stabile, ma ne ricorda certamente l'atteggiamento quando si aggrediscono le curve e si cerca la massima scorrevolezza per non perdere preziosi giri/min e uscire il più forte possibile. Discreto l'intervento del traction control, che non ho mai sentito lavorare in modo irruento: è pronto a mettere una pezza quando la 160/60 non ne ha più!

CONCLUSIONI L'operazione nostalgia, insomma, è riuscita? Forse non era nemmeno nelle intenzioni di Kawasaki, ma quel che posso dire è che in quel di Akashi hanno avuto il coraggio di fare una nuova sportiva medio-piccola con due... palle così! Ci vorrebbero più moto come lei per formare i giovani motociclisti con istinti corsaioli, ma soprattutto ci vorrebbero più motociclisti disposti a salire su una moto così divertente – per motore, elettronica e ciclistica – piuttosto che fare il salto quantico sulle maxi, davvero eccessive per la stragrande maggioranza degli utenti. La Kawasaki ZX-4RR non sarà perfetta – il cambio elettronico talvolta è gommoso in scalata e l'erogazione è perfettibile – ma è divertente da matti e propedeutica da far paura. Se siete giovani, vi piacciono le sportive e la velocità ma non andate a provarla... siete matti!

Le Kawasaki Ninja ZX-4R e ZX-4RR 2024 stanno già arrivando nelle concessionarie con prezzi rispettivamente di 8.990 e 9.690 euro franco concessionario.

Pubblicato da Michele Perrino, 07/10/2023